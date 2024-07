Externí autor 26. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Kromě Sophie Loren a Giny Lollobrigidy měla Itálie ještě jednu ikonickou herečku. Tou byla Claudia Cardinale, která se v šedesátých a sedmdesátých letech stala snem mnoha mužů. Jak vypadá tato exotická kráska dnes a co dělá?

Claudia Cardinale se narodila 15. dubna 1938 jako Claude Joséphine Rose Cardinale. Narodila se v Tunisku rodičům, kteří byli původem ze Sicílie, doma se mluvilo francouzsky. I výchovy se jí dostalo francouzské, nikoliv italské. Místo, kde s rodinou vyrůstala totiž patřilo do Francouzského protektorátu v Tunisku.

Jako malá zažila dost kruté podmínky, v místě, kde bydleli, totiž zuřili válečné boje, a tak se malá Claudie i s celou rodinou často musela ukrývat pod zemí v krytech, také se mnohokrát stěhovali.

Omylem vyhrála soutěž krásy, vytáhli ji z publika

Byla nepřehlédnutelná, nesmírně krásná, a to až natolik, že se jí vlastně jednou tak nějak omylem podařilo vyhrát soutěž krásy. Seděla jako divák v hledišti a ostatní ji zkrátka vytáhli na pódium, protože byla bezkonkurenčně nejkrásnější dívkou v sále.

Odměnou jí pak byl zájezd do Benátek na filmový festival, kde svou krásou uhranula další přítomné. Za pouhé dva měsíce už tedy měla podepsanou smlouvu na svůj první film vůbec. A to herečkou ani být nechtěla, původně tíhla k profesi učitelky.

Ačkoliv to byla dívka velmi půvabná, disponovala poněkud hrubým hlasem. Mnozí filmaři ji tedy nechávali předabovat, a to dokonce i v italštině. Teprve až ti režisérští velikáni dokázali ocenit její výjimečnost a nechali ji ve svých filmech mluvit jejím vlastním hlasem. Jednalo se o Federica Felliniho a Luchina Viscontiho.

Po boku Delona, Mastronianniho i Belmonda

Prvním filmem Claudie Cardinale byl snímek Zmýlená neplatí v roce 1958. Ačkoliv je původem z Tuniska, je považována za jeden ze symbolů italského filmu. Kromě toho se ale objevila také v řadě filmů amerických, například v Růžovém panterovi nebo Cirkusový svět, kde si zahrála po boku Rity Hayworth a Johna Wayna.

Další filmoví velikáni, s nimiž se octila na jednom stříbrném, plátně byli i Jean-Paul Belmondo, Alain Delon a také Marcello Mastronianni. V roce 1964 byla tato exotická kráska dokonce hostem na Karlovarském filmovém festivalu. O čtyři roky později ji Sergio Leone obsadil do slavného spaghetti westernu Tenkrát na západě.

Spolu se Sophií Loren a Ginou Lollobrigidou tvořili dokonalý italský trojlístek. V té době nebyly na světě krásnější a ikoničtější herečky, které by dokázaly pobláznit tolik lidí. Francie měla svou Brigitte Bardot, Itálie Claudii Cardinale.

Claudia Cardinale mluví plynně francouzsky, italsky, anglicky a španělsky. Jejím manžely byli Franco Cristaldi a Pasquale Squitieri. Má dvě děti, syna Patricka a dceru Claudii, každé s jedním mužem.

Už dávno není sexsymbol, ale energie má na rozdávání

Dnes je ikonické herečce a sexsymbolu šedesátých a sedmdesátých let už šestaosmdesát. Její krásu sice dávno vzal čas, ale co se energie a chuti do života týká, té má Claudia Cardinale stále na rozdávání. Stále natáčí a zapojuje se do projektů a nadačních akcí.

Jak Claudia Cardinale vypadá dnes se můžete podívat v naší galerii.

