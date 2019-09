Nešťastná Claudia Cardinale: Kvůli slávě obětovala svobodu i jediného syna

Božská, sexy, rafinovaná. V 60. letech se stala evropským erotickým symbolem a měla různá přízviska. Nikdo ale nevěděl, že kvůli slávě musela obětovat svobodu i jediného syna.

Celé dětství ji trápily posměšky okolí. Narodila se 15. dubna 1938 v Tunisku, které tehdy patřilo mezi francouzské kolonie. Její rodiče ale pocházeli ze Sicílie. Claudia tak byla v muslimském světě vedena ke katolické víře, navíc ji za druhé světové války coby Italku neměli na francouzském území vůbec rádi. Vždyť obě země patřily k nesmiřitelným nepřátelům.

Aby unikla nežádoucí pozornosti, snažila se splynout s davem a po muslimském vzoru nejraději nosila šaty, které ji zahalovaly od hlavy k patě. Stejně tak se snažila nemluvit. Přísný otec, který pracoval jako dělník na železnici, jí vždy vštěpoval, že má hovořit pouze tehdy, když je tázána. Stejně se choval k její mladší sestře a dvěma bratrům.

Claudia ale měla ještě jeden dobrý důvod držet jazyk za zuby. Příroda jí nadělila nebývale hluboký a chraplavý hlas. Jeptišky ve škole jí dokonce zakazovaly zpívat s ostatními ve sboru.

Miss proti své vůli

Přes nejrůznější ústrky ale na severu Afriky vyrostla krásná pouštní růže. Po střední škole chtěla Claudia pracovat jako učitelka, avšak osud to zařídil jinak. V 19 letech se kuriózním způsobem stala nejkrásnější Italkou v Tunisku. Titul miss totiž vyhrála proti své vůli. Soutěže se vůbec neúčastnila, pouze v sále prodávala lístky do tomboly. Diváci si jí ale dobře všimli, vytáhli ji na pódium a na hlavu nasadili korunku. Jednou z výher byla i cesta na filmový festival v Benátkách, kam Claudia vyrazila s maminkou Jolandou.

Díky fotogenickému a exotickému zjevu tam zapůsobila jako zjevení. Zájem zesílil poté, co se nebála na pláži vystavit dokonalé tělo pouze v bikinách, což byl tehdy nevídaný jev. Producenti a režiséři se předháněli v nabídkách, ale kráska je vytrvale odmítala

Nechtěné těhotenství

Nakonec ji „ulovil" producent Franco Cristaldi (1924 – 1992), ovšem za velmi pohnutých událostí. Claudia totiž nečekaně otěhotněla. Mluvilo se o znásilnění nebo krátkém a vášnivém románku s jistým Francouzem. Herečka však tuto etapu svého života nikdy neobjasnila.

Těhotenstvím si nechtěla zkazit kariéru, takže přistoupila na Cristaldiho návrh. Dohodli se, že musí těhotenství za každou cenu utajit před veřejností, aby neutrpěla její pověst neposkvrněné dívky.

Až do třetího měsíce nosila při natáčení korzet a pak se stáhla do ústraní. Porodila tajně v Londýně a syna Patrizia začala její matka Jolanda vydávat za svého potomka. Chlapec řadu let netušil, že jeho nejstarší sestra je vlastně jeho matka. Tajemství mu prozradili až poté, co o podivných rodinných poměrech začal spekulovat tisk.

Claudia také podepsala smlouvu, která ji na dlouhé roky zbavila svobody. Musela se líčit stále stejně, jíst velmi střídmě, aby nepřibrala, a nemohla si ani změnit účes. Život vyplňovala jen natáčením jako poslušný majetek Cristaldiho produkční společnosti. Dostávala pouze skromný plat, všude ji hlídala armáda sluhů, řidičů a asistentek. V roce 1966 se s ní Cristaldi dokonce tajně oženil a osvojil si i Patrizia. Sňatek uzavřený v USA však italské úřady neuznaly.

Dramatický rozchod

Z domácího vězení se Claudia dokázala vymanit až v roce 1975, kdy se zamilovala do režiséra Pasquala Squitieriho (*1938). Vzbouřila se proti Cristaldimu a doslova utekla do New Yorku, kde se svým milencem podnikla bláznivý výlet autobusem přes celé USA. Vrátila se jako skutečně silná a nezávislá žena, za kterou se do té doby pouze vydávala.

Cristaldi se jí nechtěl tak snadno vzdát, prosil, vyhrožoval, dokonce si podřezal žíly na zápěstí, ale Claudia se k němu nevrátila. Zhrzený muž se jí alespoň pomstil. Obvolal své známé a udělal z ní nezaměstnanou herečku. „Dohoda" ale dlouho nevydržela. Jako první ji po několika měsících porušil slavný režisér Franco Zeffirelli, který Claudii obsadil do svého filmu Ježíš Nazaretský (1977).

Vrásky jí sluší

Na prahu čtyřicítky zahájila slavná diva nový život. V roce 1979 porodila Squitierimu dceru Claudii, dva měsíce poté, co se díky synovi Patriziovi poprvé stala babičkou. Se Squitierim žije dodnes, ale nikdy si no nevzala. „V životě jsem podepsala tolik smluv, že do té manželské se mi nechtělo," komentovala své rozhodnutí.

Přestože její hvězda už nezáří jako kdysi, stále natáčí a stále okouzluje svým půvabem. I nyní, když oslavila 75. narozeniny. Vždy odmítala plastické operace a tvrdila, že jediným účinným lékem proti vráskám je radost ze života. Není divu, že ji Francouzi nedávno spolu s Clintem Eastwoodem a Seanem Connerym zařadili mezi tři celebrity, kterým nejvíce sluší stáří.

Co nevíte o CC

Je vegetariánka, brání se řízení a patří mezi vášnivé kuřáky.

Nemá ráda stylisty a vizážisty, nejraději se líčí sama.

Je vysoká 173 cm.

Až do začátku své filmové kariéry neuměla příliš italsky. Mluvila hlavně francouzsky. Svým prarodičům celé dětství téměř nerozuměla.

Nyní hovoří francouzsky, italsky, anglicky a španělsky.

Díky svému africkému původu byla většinou jediná, kdo neměl žaludeční potíže při natáčení v exotických oblastech.

Její drsný hlas podle většiny režisérů neladil s jejím zevnějškem, proto ji zpočátku nechávali dabovat.

Slavné filmy Gepard a 81/2 natáčela v roce 1963 zároveň. V jednom byla blondýna, v druhém bruneta. Každý týden si proto musela barvit vlasy.

Nikdy se ve filmu neukázala nahá, přestože to po ní režiséři často chtěli.

Alain Delon se prý kdysi vsadil s režisérem Luchinem Viscontim, že Claudii dostane do postele. Prohrál.

Za celoživotní dílo dostala v roce 1996 Cézara, o tři roky později se stala nositelkou francouzského řádu Čestné legie.

Přestože vždy dostávala spoustu nabídek od divadla, debutovala až v roce 2000 v Paříži ve hře Benátčanka.