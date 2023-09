Chtěla být učitelkou, její krása ji předurčila k jiné roli. A tak je „CC“, o které snily tisíce mužů, v herecké branži už přes šedesát let, ač musela spolknout i hořkou pilulku. Svěží dívčí krása se časem změnila ve zralou, ženskou… I dnes v 85 letech má své charisma a na svůk věk vypadá skvěle.

Z tuniské čtvrti

Od malička zvláštně tichá, ale zároveň nevyzpytatelně divoká „CC“ se narodila jako Claude Joséphine Rose Cardinale 15. dubna 1938 v bývalém francouzském protektorátu Tunisko, v malé rybářské osadě La Goulette poblíž Tunisu, kde žila, kromě jiných, také početná italská komunita. Kořeny má Claudie na Sicílii. Otec pochází ze sicilského Gele, matka se narodila v La Goulette sicilským přistěhovalcům z Trapani. Rodným jazykem jí, kromě sicilštiny, byla i „povinná“ francouzština, a také tuniská arabština. Italsky se učila až jako herečka. Po základním vzdělání začala studovala na škole Paula Cambonata s cílem stát se učitelkou.

Momentem, který ovlivnil její celý život, byla soutěž Nejkrásnější Italka v Tunisku pořádaná společností Unitalia při příležitosti Týdne italské kinematografie v roce 1957. Zvítězila, a výhrou byl zájezd na filmový festival v Benátkách. Tam její dívčí krása neunikla pozornosti významného italské producenta Franca Cristaldiho (*1924), který později nastartoval její hvězdnou kariéru.

Vstupenkou do světa filmu pro ni byl podpis Cristaldiho smlouvy, kterou se mu měla zavázat na 15 let. Týkala se samozřejmě filmování, slibovala mizivý honorář (zisky měly plynout do jeho kapsy), ale značně omezovala i její osobní život. Mezi podmínkami byly třeba zákaz přibrat na váze, ostříhat si vlasy, měnit si image, mít vlastní názor, vdát se. A také měla zapřít svého nemanželského syna Patricka, kterého porodila krátce po festivalu v Benátkách. Producent potřeboval, aby pro diváky byla „panensky čistá“ a žádal, aby ho vydávala za svého bratra. Ona se potřebovala o svého synka postarat, na jeho podmínky, ač nerada, přistoupila. Poté co, Cristaldi dosáhnul anulace svého manželství, se v roce 1966 stala jeho ženou (možná musela) a on Patricka adoptoval.

close info Profimedia zoom_in „CC“ v roce 1968

Šťastná Claudie

Muže svého života a pravou lásku poznala v roce 1973 během natáčení filmu Pokrevní bratři (I guappi). Byl jím režisér Pasquale Squitieri (1938-2017) a ti dva se do sebe „bláznivě zamilovali“. Přestože se mocnému Cristaldimu nikdo z branže neodvážil hodit pod nohy byť jen klacík, oni se mu vzepřeli a o svou lásku se poprali. Claudia po vypršení smlouvy v roce 1975 po bouřlivém rozvodu získala svobodu. Přestože s Pasqualem před oltářem nestanuli, stáli si po boku 42 let až do jeho smrti, ač jeho domovem zůstal Řím a ona se později odstěhovala do Paříže. Krásný vztah jim vydržel i navzdory tomu, že se v roce 2013 oženil s divadelní herečkou Ottavii Fusco. Pasquale natočil s Claudií devět filmů a mají spolu dceru Claudii Squitieri, která se narodila 28. dubna 1979. Obě Claudie si jsou velmi blízké a podporují se.

Následující video: Claudia od svých 19 let ...

Zdroj: Youtube

Nejen hvězda

„CC“ vstoupila do světa stříbrného plátna v roce 1958 ve filmu Goha, posledním byl Roque City v roce 2020. Kvůli své italštině se silným francouzským přízvukem byly její první role dabované. Její jedinečný hluboký hlas poprvé diváci slyšeli až v roce 1963 ve filmu Osm a půl, ve kterém za svou roli získala Oscara. Není to však jen více než stovka celovečerních filmů, ve kterých Claudia hrála. Objevila se i v krátkých a dokumentárních filmech. Od konce 70. let hrála převážně v televizních snímcích a seriálech. V roce 2000-2018 ztvárnila pět postav na jevišti. Je nasnadě, že za své herecké výkony obdržela několik cen a ocenění.

Následující kratké video na zachycuje proměnu CC méně známých fotkách

až do jejích 85:

Zdroj: Youtube

Jedna z nejkrásnějších hereček všech dob je aktivní i mimo světla reflektorů. Od roku 2000 je velvyslankyní dobré vůle UNESCO pro ochranu práv žen, o kterou se aktivně zasazuje v rodném Tunisku. Je čestnou prezidentkou Green Cross Italia – nadace pro práva žen a životní prostředí, kterou založila a dnes vede její dcera. Byla a je stále milovaná a obdivovaná.

„Nikdy jsem neměla pocit, že herečka potřebuje pro slávu skandál a přiznání. Nikdy jsem se neodhalila, dokonce ani ve filmu své tělo. Tajemství je velmi důležité…,“ řekla kdysi. Možná proto nikdy nevyšlo najevo, kdo je „záhadný Francouz, otec Patricka, ani jaké bylo její manželství. „Pokud chcete dělat toto řemeslo, musíte mít vnitřní sílu, jinak ztratíte představu o tom, kdo jste. V každém filmu se stávám jinou ženou. Ale když skončím, jsem to zase já,“ svěřila se o své kariéře před pár lety usměvavá a stále s jiskrou v těle Claudia Cardinalová, která dokáže ocenit dobré červené víno a „bistecca alla fiorentina“ (italský t-bone steak).

Ale přece jen něco tisku prozradila: jako aperitiv si dávala suché martini, oblíbeným předkrmem byl kaviár a milovala humry, ústřice a mořské plody a jako herečka začala kouřit. Dnes je babičkou vnuček Lucille a Mily a žije v Paříži.

