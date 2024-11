Externí autor 17. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Komediální kapelu, vystupující s country hity a zábavnými skeči si z televizních obrazovek pamatuje snad každý. Nové díly už ale nějakou dobu nevznikají, a tak vás možná bude zajímat, kam se členové této legendy vlastně poděli.

Celý název tohoto svérázného uskupení zní Banjo Band Ivana Mládka a zmíněný hudebník ho založil v 60. letech.

Obsazení bylo velmi pestré jak co se týká členů kapely, tak hudebních nástrojů, které během vystoupení používali. Žánrově se věnovali především country a folku.

V dobách normalizace se jejich písně často linuly z rádií a dokázaly vykouzlit na tváři úsměv. Reflektovaly totiž tehdejší životní realitu a s nadsázkou ji glosovaly. Zároveň ale byly z pohledu minulého režimu neškodné. Mezi největší hity patří bomby jako například Jožin z bažin, Prachovské skály nebo Jez.

Banjo Band to dotáhl až do televize

Velkým poznávacím znamením Banjo Bandu byly humorné výstupy mezi jednotlivými písněmi, a od 70. let se díky tomu kapela začala objevovat také v nejrůznějších zábavných televizních pořadech.

V 90. letech pak začala natáčet svou vlastní estrádu Čundrcountryshow, která se stala naprostou legendou a řada lidí se vynikajícím scénkám směje ještě dnes, protože se jedná o velmi často reprízovaný program.

Co se personálního obsazení týká, v kapele se vystřídalo několik desítek zpěváků a hudebníků, vyjmenovat si nyní všechny by proto zabralo skutečně mnoho času. Podívejme se proto alespoň na ta nejznámější jména, která alespoň někdy ještě s Banjo Bandem vystupují.

Lenka Plačková vystupuje dodnes

Komik Jan Mrázek se na veřejnosti mimo občasná představení příliš neobjevuje. Naposledy byl po boku Ivana Mládka spatřen na autogramiádě před zhruba deseti lety.

Mezi známé tváře patří také Lenka Plačková, která se dnes již jmenuje Lenka Hraj. Ta ve scénkách nosila velmi silné brýle, které jí vůbec neslušely, a stylizovala se do role natvrdlé šprtky.

Vdala se a stala se matkou dvou dětí. Hudbě se stále věnuje, ale možná překvapí, že ve skutečnosti vůbec není ošklivá.

Mládek už do televize nechce

Další členkou je také Lenka Šindelářová, vdova po zakladateli rockové kapely Katapult Jiřím Šindeláři. Ta je nejen zpěvačka, ale také herečka a diváci si ji možná mohou pamatovat například ze seriálů Pojišťovna štěstí nebo Sanitka. Přestože je to již dáma v letech, stále vystupuje jako komička a zpívá s Ivanem Mládkem.

Co se týká samotného Ivana Mládka, z toho je dnes již osmdesátník, avšak životní elán mu skutečně nechybí. Nové texty už neskládá, protože ho to už před lety přestalo bavit. Stále ale s Banjo Bandem vystupuje, přestože na televizní obrazovku ho už nejspíš nikdo nedostane.

„Kromě pokračujících hudebních výletů s Banjo Bandem už se doma věnuji výhradně jen třem věcem, které mě i v tomto pokročilém věku vyloženě baví. Malování, brnkání na kytaru a popíjení s kamarády,” přiznal Ivan Mládek pro iDNES.cz.

I přesto, že by to fanoušci jistě ocenili, už prý nikdy novou Čundrcountryshow nenatočí. „Reprízy mi nevadí, za to nemůžu, že se donekonečna opakují. Ale uznejte, že by bylo trapné se ještě dneska zmítat v televizi jako dědci, když jsme každý týden na obrazovce jako švarní mladí fešáci. Ačkoliv – tak jsme asi nepůsobili nikdy, proti jiným kapelám jsme se v televizi zjevili už v hodně zralém věku,” prozradil s úsměvem.

Zdroje: TVGuru.cz , iDNES.cz , Wikipedia.cz