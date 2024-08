Externí autor 25. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Clint Eastwood, legendární herec a režisér, je už mnoho desetiletí stálicí Hollywoodu. Známý svým vzhledem drsňáka okouzlil diváky výkony v řadě klasický filmů. Jenže teď se 94letý herec vyrovnává se ztrátou dlouholeté partnerky. Christina Sandera ho opustila ve věku pouhých 61 let.

Eastwoodův osobní život byl stejně bohatý jako ten profesní. Byl dvakrát ženatý a má osm dětí se šesti různými ženami. Jeho nejnovější vztah s Christinou Sanderou, která byla o 33 let mladší, trval deset let až do její nedávné smrti. „Christina byla laskavá, starostlivá žena a bude nám všem velmi chybět,“ řekl Eastwood v prohlášení po jejím odchodu. Jak se s její smrtí vyrovnává?

Začátek milostného příběhu

Vztah Eastwooda a Sandery začal v roce 2014, kdy pracovala jako hosteska v jeho hotelu Mission Ranch v Kalifornii. Jejich vzplanutí bylo podle přátel „okamžité a hluboké“. „Nikdy jsem neviděl Clinta tak spokojeného,“ řekl zdroj blízký páru časopisu People. Pár se poprvé společně objevil na veřejnosti na udílení Oscarů v roce 2015 a rychle se stal stálicí hollywoodských červených koberců, a to navzdory velkému věkovému rozdílu.

Smíšená rodina

Jedním z nejpozoruhodnějších věcí na vztahu Eastwooda a Sandery bylo to, jak hladce se dostala do jeho velké rodiny. Eastwood ji představil bez rozdílu všem svým dětem a ona se tak brzy stala jejich další mámou. „Všechny děti se s Christinou setkaly a opravdu ji mají rády,“ řekl rodinný přítel časopisu Us Weekly. Podobné to bylo i s vnoučaty.

O to těžší je teď pro herce se se smrtí milované ženy vyrovnat. Známý svým stoickým chováním se herec rozhodl truchlit soukromě. Ti, kteří jsou Eastwoodovi blízcí, však říkají, že se se ztrátou vyrovnává tak, jak čelil všem výzvám ve svém životě: s odhodláním a zaměřením na budoucnost. „Clint není ten typ, který by se utápěl v negativitě,“ řekl dlouholetý přítel herce časopisu Entertainment Weekly. „Je samozřejmě smutný, ale je také vděčný za čas, který s Christinou strávil. Dívá se dopředu, jak to dělá vždy.“

Kariéra, která přesahuje generace

Clint Eastwood, narozený v roce 1930, prožil některá z nejbouřlivějších období americké historie. Pamatujete si jeho po průlomové role ve spaghetti westernech v 60. letech? Nebo novější úspěšný film Pašerák, který i režíroval? „Nikdy jsem si nemyslel, že budu v tomto věku stále pracovat,“ poznamenal v jednom z rozhovorů. „Ale myslím, že prostě nedokážu přestat.“

Skutečně, i ve vysokém věku zůstává Eastwood hybnou silou ve filmovém průmyslu. Jeho nejnovější režijní počiny ukazují talent před kamerou i za ní. Navíc si dokázal udržet úroveň vitality, kterou by mu mohl závidět i někdo o polovinu mladší. Jeho tajemství? Kombinace zdravého životního stylu, pravidelného cvičení a vášně pro svou práci.

Práce pokračuje

Tento postoj k životu je stále patrný i na jeho vzhledu. I když má možná více vrásek než v dobách Drsného Harryho, Eastwood stále budí impozantní dojem. Jeho pronikavé modré oči si zachovávají svou intenzitu a jeho vysoká, štíhlá postava vypovídá o celoživotní péči o sebe sama. „Práce je to, co mě udržuje v chodu,“ řekl kdysi Eastwood v rozhovoru pro The Guardian. „Do důchodu půjdu, až budu mrtvý.“ Je tak doslova inspirací pro lidi všech věkových kategorií.

Nakonec, je to možná jeho největší role: ukazuje nám všem, jak stárnout s grácií a neochvějným odhodláním dělat to, co milujeme, i přes naše obrovské životní ztráty.

