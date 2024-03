close info Profimedia / Profimedia

Jarouš M Komořanský 3. 3. 2024 19:54 clock 7 minut video

Koncept evoluce člověka do odlišných druhů není jen základem science fiction, ale i tématem seriózní vědecké diskuse. Podle vědců by se člověk měl v budoucnu rozdělit do několika odlišných druhů. Jak a proč k tomu dojde?

Kdysi dávno, asi před 300 000 lety, byla Země dějištěm pro různé lidské druhy. Setkávaly se, mísily, soupeřily o zdroje a pravděpodobně čelily konfliktům. Nakonec z nich vyšel vítězně Homo sapiens. Evoluce druhu Homo sapiens byla cestou přizpůsobování a změn trvající miliony let. V současnosti rychlé tempo technologického pokroku a možnost kolonizace vesmíru dodávají otázce lidské evoluce nové rozměry. Mohli bychom se nakonec rozdělit na několik odlišných druhů? Odborníci z různých oborů nabízejí zajímavé možnosti. Nejen jeden homo sapiens Navzdory výzvám, jako jsou jaderné hrozby a globální pandemie, si Homo sapiens dokázal udržet pozici dominantního druhu na Zemi. To však nemusí být poslední kapitola. Významný pokrok v naší společnosti by mohl vést k tomu, že se Homo sapiens rozvětví na různé druhy. Odborníci na evoluční biologii, genetiku a astrofyziku spekulují o budoucnosti našeho druhu a předpokládají, že lidé se mohou rozrůznit do odlišných forem na základě kombinace genetického inženýrství, technologického vylepšení a přizpůsobení se novým prostředím, včetně jiných planet. „Přirozený výběr je tu stále. Stále nezmizel. Stále funguje,“ říká doktor Scott Solomon, evoluční biolog a autor knihy Future Humans: Vědecké poznatky o naší pokračující evoluci.Kniha byla zařazena na seznam nejlepších knih roku 2017, který sestavila Americká asociace pro rozvoj vědy (AAAS). close info Freepik, free domain / Freepik zoom_in Lidská evoluce Historické souvislosti Vyvstává otázka: Vyvíjejí se lidé stále? V našem moderním pohodlí, přilepení k obrazovkám, se může zdát, že jsme se vymkli z dosahu přírody a evolučních sil. Přesto se evoluce nezastavila. Možnost rozdělení na nové druhy závisí na značné izolaci a evolučních tlacích, což náš globálně propojený svět v současnosti postrádá. Scott Solomon zdůrazňuje, že přirozený výběr přetrvává. Například schopnost trávit mléko se vyvinula teprve zhruba před 10 000 lety s nástupem domestikace zvířat. Tato vlastnost, objevující se v různých časových řadách po celém světě, upozorňuje na probíhající evoluční posuny. close Magazín Vědci popsali 9 částí lidského těla, které evoluce brzy změní. O prsty na nohou přijdeme úplně video Co se změnilo Dalším současným příkladem je nárůst počtu dětí narozených císařským řezem v důsledku nesouladu velikosti dítěte a rozměrů porodních cest. Tento posun by mohl vést ke genetické predispozici k těmto znakům a změnit tak lidský genofond. Solomon zdůrazňuje, že kolísání jakéhokoli genetického znaku v průběhu generací znamená evoluci. Tento koncept přesahuje vznik nových znaků a zahrnuje i posuny v prevalenci stávajících vlastností. Kolonizace jiných planet, například Marsu, by mohla vytvořit potřebné podmínky pro divergentní evoluci. Rozdíly v prostředí, gravitaci, stravě a izolaci by mohly vést k vývoji odlišných lidských druhů přizpůsobených novým světům. close info Profimedia zoom_in Kam nás dále zavede evoluce? Další možnosti přináší technika Speciace, vznik nových druhů, se rozvíjí v průběhu času prostřednictvím nahromaděných evolučních změn. Jedním z běžných mechanismů je alopatrická speciace, kdy geografické bariéry vedou ke genetické izolaci a nakonec k divergenci do samostatných druhů. Pokroky v genetickém inženýrství by také mohly hrát klíčovou roli v lidské evoluci. Zárodečná terapie, která je schopna upravovat lidský genom, by mohla nejen odstranit nemoci, ale také zavést nové vlastnosti, což by mohlo vést k divergenci v rámci druhu. Stejně tak se hlásí ke slovu technologická vylepšení. Integrace technologií do lidského těla prostřednictvím implantátů a augmentací naznačuje další cestu ke speciaci. S tím, jak lidé více splývají s technologiemi, by tyto modifikace mohly vést k výrazným fyzickým a kognitivním rozdílům mezi populacemi. close Magazín Evoluce se zrychluje a lidská DNA rapidně mutuje. Co s námi bude dál? video Přizpůsobení se prostředí nebo dobývání nových prostor? Historicky nevedla migrace a osídlování odlehlých oblastí lidmi ke vzniku nových lidských druhů. Solomon se domnívá, že to může být způsobeno nedostatečnou dobou izolace nebo neúplným oddělením. Dnešní propojený svět dále snižuje pravděpodobnost vzniku lidských druhů tradičními způsoby. Pokroky v oblasti editace genů však nabízejí nebývalou kontrolu nad naší genetickou výbavou, což může lidstvo potenciálně nasměrovat na různé evoluční cesty. Ačkoli tedy podmínky na Zemi již nemusí být příznivé přirozenému rozdělení lidstva na různé druhy, naše technologické a mimozemské ambice by mohly zahájit novou éru lidské evoluce. Jak to tedy vypadá, možnost dalšího vývoje lidského druhu zde bude. Například i díky kolonizaci vesmíru. Osídlování jiných planet by mohlo přinést jedinečné evoluční tlaky, které by mohly vést k tomu, že se Homo sapiens stane odlišným druhem. pinterest Je nám líto, ale vložený obsah již není dostupný. Ne pro všechny Změny v našem životním prostředí a životním stylu na Zemi by také mohly být hnacím motorem evoluce. Jak se lidské populace přizpůsobují životu ve městech, zvýšené hustotě osídlení a měnícímu se klimatu, přírodní výběr by mohl zvýhodňovat nové vlastnosti. Svou roli sehrají zřejmě i sociální a ekonomické faktory: Dostupnost genetických modifikací a technologických vylepšení může být zpočátku omezena na bohatší jedince, což může vést k socioekonomickým rozdílům, které by se mohly projevit fyzicky v průběhu generací. Migrace a urbanizace zvyšují genetickou rozmanitost ve městech, zatímco ve venkovských oblastech může dojít k jejímu snížení. Tento posun by mohl ovlivnit evoluční cesty různě po celém světě. Jak budeme vypadat Spolu s genetickými změnami se budou různé druhy i fyzicky odlišovat a svým vývojem projde i barva kůže. Demografické trendy naznačují, že globální barva pleti může v průběhu generací tmavnout v důsledku vyšší míry reprodukce u populací s tmavší pletí, což naznačuje nenápadnou, ale probíhající evoluční změnu. Předpovědi budoucích fyzických změn zahrnují změny velikosti za účelem úspory energie nebo přizpůsobení se novému sociálnímu prostředí, například vylepšení paměti nebo sociální interakce. Tradiční bariéry speciace, jako je geografická izolace, jsou dnes díky globálnímu propojení méně relevantní. Kolonizace vesmíru a technologická vylepšení by však mohly přinést nové typy izolace. Podívejte se na video nastiňující možnosti lidského vývoje: Zdroj: Youtube Budoucnost s otazníkem Možnost záměrného usměrňování lidské evoluce vyvolává etické otázky. Rozhodnutí učiněná v oblasti genetického inženýrství a technologického vylepšování by mohla mít hluboké důsledky pro budoucnost lidstva. Přestože přesná cesta lidské evoluce je nepředvídatelná, kombinace průzkumu vesmíru, genetického inženýrství a technologické integrace ukazuje na budoucnost, v níž může lidstvo existovat v různých formách, přizpůsobených životu na Zemi i mimo ni. Vzhledem k tomu, že stojíme na pokraji možného usměrnění naší evoluční cesty, mohou dnešní rozhodnutí utvářet budoucnost lidstva způsobem, který si teprve začínáme představovat. Zdroje: nedd.tiscali.cz, www.iflscience.com, www.iflscience.com, profiles.rice.edu

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít