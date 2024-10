Talent a nadání jsou do značné míry prací každého rodiče, který si přeje vychovat úspěšného potomka. V takovém případě je nutné neříkat dětem 4 věty. Jaké?

Socializace dítěte

Začlenění potomka do společnosti začíná v rodině. Tedy u rodičů. Ti jako první faktor budují charakter dítěte, který má velký vliv na určování úspěchu dítěte v budoucnosti.

Z tohoto důvodu je více než důležité, abychom se snažili být co možná nejlepšími rodiči. Dítě dost věcí opakuje, a rodiče jsou pro něj nejen autoritou, ale i vzorem.

Obecně platí, že vše, co dítě vidí u svých rodičů, začne postupem času samo dělat a bude mu to připadat zcela samozřejmé.

Dobrým příkladem je strava. Pokud chcete, aby vaše dítě jedlo zdravě a vybíralo si nutričně bohaté potraviny, jen těžko se před ním můžete přejídat potravinami z fast foodů.

Dítě je v takovém případě bude chtít také. Stejné je to s používáním vulgarismů a chováním. Pokud jeden z rodičů mluví sprostě nebo je hrubý na partnera, dítěti tento styl jednání rychle zevšední.

Toto neříkejte

Abychom vychovali přesně takového potomka, jakého bychom rádi, je nutné jít mu příkladem. A to ve všech sférách života.

Jak vychovat úspěšné dítě?

Zdroj: Youtube

Pokud si přejete, aby z vašeho dítěte vyrostla úspěšná osobnost, je nutné zříci se několika vět, které by vaše dítě od vás jako od rodiče nikdy nemělo slyšet.

Víte, o jaké věty jde? První větou, kterou nesmíte říkat, je: „Nemůžeš si hrát po škole, dokud se ti nezlepší známky." Je třeba si uvědomit, že ně každé dítě má ambice a touhu stát se tím nejchytřejším žákem.

Druhou větu, kterou dítěti nikdy neříkejte, je věta: „Máma a táta ti dají peníze, když budeš mít dobré známky". Dítě by se mělo dobře učit proto, že si uvědomí, k čemu získané vzdělání slouží a že nejde pouze o dobré výsledky, ale o cestu, která k nim vede a která dítě obohacuje.

Další větou, které se jako rodiče raději zřekněte, je: „Otec/matka ti nevěří, tak ti otec/matka kontroluje domácí úkoly a opravuje vše, co je špatně." Dítě by mělo cítit, že má podporu obou rodičů. Důvěra, kterou ve své dítě vložíte, z něj činí komplexní a sebevědomou osobnost.

Poslední větou, kterou bychom jako rodiče svým dětem určitě říkat neměli, je: „Otec/matka dává kapesné navíc, takže si můžeš koupit, co chceš." Dítě by nemělo žít ve světě, kde věci získá bez špetky přičinění. Neučí ho to si věcí vážit a ani být aktivní.

Zdroje: www.cnbcindonesia.com, www.cnbc.com, timesofindia.indiatimes.com