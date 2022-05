Co by se stalo se Zemí, kdyby vyhaslo slunce? Kdy se to stane?

Foto: Michelangelus / Shutterstock

Jak to vypadalo na Zemi, když se v roce 536 Slunce na 18 měsíců ztratilo ze světa, jsme psali. Země se zahalila do tmy, teplota klesla a stromy a zvířata vymírali. Jak by to ale vypadalo, kdyby Slunce zmizelo navždy? Dnes by jistě lidé propadali depresím. Tento fakt je ale velmi vzdálený, ale jednou k němu dojde. Ani planety totiž nejsou předurčeny k věčnému životu.