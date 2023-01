Stalo se to před 13,8 miliardami lety. Počátek všeho, co vidíme kolem nás. Nekonečně hustá a teplá singularita měla tak velkou energii, že „vybuchla”. Co této akci přecházelo? Na to se vědci snaží odpovědět už stovky let. Mezi nimi byl i slavný Stephen Hawking.

Ve škole se učíme, že každá akce vyvolává reakci a podle fyzikálních zákonů vše souvisí se vším. Řada odborníků tedy předpokládá, že velký třesk byl pouhou odezvou na předcházející impuls.

Odkud přišel a kdo ho vyvolal je pro ně stále záhadou. Anglický teoretický fyzik, kosmolog a autor Stephen Hawking však ve svých dílech nesouhlasí. Podle něj před velkým třeskem bylo pouze „nic".

Co bylo před Velkým třeskem

Vědec se opírá o teorii známou jako „návrh bez hranic“, kdy podmínka vesmíru je ta, že žádné meze nemá a stále se rozpíná. Kdybychom se naopak vraceli zpět v čase, universum by se smršťovalo až na velikost jednoho atomu.

Uvnitř této subatomární koule, pojmenované singularita, neexistují zákony fyziky tak, jak je známe. Hawking hypotézu vysvětluje na euklidovském přístupu, v němž je běžný reálný čas nahrazen pomyslným časem, který se chová jako čtvrtá dimenze.

„Euklidovské prostorově-časové kontinuum si můžeme představit jako uzavřený povrch bez konce. Toto zakřivení je podobné tvaru naší Země,” vysvětluje. Obyčejný a reálný čas začíná na jižním pólu, kde platí normální fyzikální zákony. „Jižně od jižního pólu nic není, proto před velkým třeskem také nic nebylo a čas neexistoval.”

Pokřivený čas

Fyzik předpokládá, že čas se „pouze přibližoval k ničemu, ale nestal se ničím. Velký třesk v podstatě nikdy nebyl. Vytvořilo ho lidstvo ve svých myšlenkách. Proto se události před ním nedají definovat. Nemůžeme je totiž změřit.”

Čas se ale od legendárního okamžiku začal společně s prostorem rozšiřovat. To Hawking přirovnává ke stupňům zeměpisné šířky. Proto ho vnímáme a fyzici s ním pracují.

