Nová teorie ohromila svět: Už víme, co bylo před vesmírem, prohlásili vědci

Za naším vesmírem existuje pravděpodobně další vesmír.

Foto: Teo Tarras / Shutterstock

Zatímco mnozí z nás si neumějí pořádně ani představit, co je to vesmír ve své nekonečnosti, vědci si myslí, že už vědí, co bylo před ním. Údajně našli odpověď na otázku, jak to bylo před velkým třeskem. A jejich zjištění jsou jasnější, než bychom si mysleli: nevědecké verze odpovědi na tuto otázku byly v podstatě základem všech náboženství a většiny filozofií. Co máme na mysli?