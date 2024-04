Byl leden roku 2018. Mladá blondýnka přiletěla na mezinárodní letiště v pákistánském Láhauru, aby zde začala kariéru modelky. Do sluncem zalitého města se ale nepodívala. V jejím kufru totiž celníci objevili devět kilogramů heroinu. O tři měsíce později byla odsouzena k téměř devíti letům vězení.

Tehdy bylo Tereze Hlůškové dvaadvacet let a na živobytí si vydělávala jako společnice. I přestože sama drogy zkusila, k pašování heroinu za zhruba 19,5 milionů korun se nikdy nepřiznala. Tvrdila, že bílý prášek jí do kufru podstrčil bývalý zaměstnavatel.

„Pákistánský policista mi ale nevěřil. Znala jsem jen přezdívky lidí, kteří mi sháněli zákazníky,” přiznala podle slovenského serveru Pluska. Když se jí ptali, zda jí někdo pomáhal, popsala muže, jehož sice neznala, ale na letišti ji zamával.

„Pak toho týpka, kterého jsem nabonzovala, přivedli, posadili ho naproti mně a odešli. Bála jsem se, že po mě vystartuje,” svěřila se.

Zabavené drogy nakonec nikdo nezvážil ani neodvezl do laboratoře, což byla jedna z chyb, jíž využil její právník při odvolání v dubnu roku 2021. Soud ji o sedm měsíců dal za pravdu a byla zproštěna obžaloby. Za mřížemi byla téměř čtyři roky.

Šokující příběh

Nyní si Tereza užívá svobody v Česku a se svým příběhem se dělí na platformě Herohero za sedm eur měsíčně.

Nejdřív plánovala, že o svém nezvyklém dobrodružství napíše knihu. Nikdo ji ale nechtěl financovat a vydat. „Tak mě napadlo, že udělám něco jako online zpověď prostřednictvím videí,” vysvětlila, proč si placený blog založila.

Zdroj: Youtube

Svým fanouškům tak každý týden vypráví, jak se dostala k práci společnice, a co prožila ve vězení. Většina příběhů je více než šokující.

„Doma jsem řekla, že pojedu pracovat do Belgie do fabriky. S nulovou angličtinou, dobře. Ale při této práci nemusíte mluvit. Ach nebo Och, to se v každém jazyce říká stejně, že…” směje se.

Vysvětlila také, jak přesně si vydělávala. „Muži si dívku zaplatí a ona s ním jde například na večeři nebo s ním letí na dovolenou. Je na ní, zda s ním bude mít intimnosti, nebo ne. Ale pokud ano, dostane více peněz.”

Cesta do Pákistánu

Podobná aktivita na ní s největší pravděpodobností čekala i v Pákistánu. „Věděla jsem, že tato země existuje, ale nic bližšího jsem si o ní nezjišťovala,” krčí rameny Tereza. I přesto se rozhodla, že poletí.

Zdroj: Youtube

„Kdo se v mladém věku dostane do Asie a ještě k tomu zadarmo?” říkala si prý tehdy. Od zaměstnavatele tak dostala kufr, letenky, a jak se později ukázalo, i nečekaný dar v podobě balíčku heroinu.

Sama prý tyto drogy nikdy nebrala. „Pouze marihuanu, pervitin s koksem nebo extázi,” říká. „Ale závislá jsem nebyla, brala jsem to, abych neurazila a netrhala partu,” obhajuje se šestadvacetiletá blondýnka.

Zdroje: www.irozhlas.cz, www1.pluska.sk, www.blesk.cz, www.topky.sk, www.expres.cz