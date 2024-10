Externí autor 3. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

V roce 1998 se královnou krásy stala kudrnatá Kateřina Stočesová. Té veřejnost po jejím úspěchu vyčítala, že je příliš nedospělá, ona ale všem nakonec vytřela zrak. Dnes je z ní totiž úspěšná podnikatelka a svět modelingu ji nechává ledově klidnou.

Než se přihlásila do Miss ČR, studovala Kateřina Stočesová zahradnické učiliště a věnovala se aranžování květin. To jí mimochodem zůstalo, čas od času si ráda nějakou zakázku připraví, protože je floristika jejím velkým koníčkem.

Pak poměrně nečekaně uspěla v soutěži krásy. To bylo doprovázeno množstvím kritiky, protože mladičká Kateřina byla sice skutečně velmi krásná, ale bylo znát, že ještě neměla dostatek času úplně dospět a osobnostně se rozvinout.

Favoritkou byla hlavně pro tehdejšího ředitele Novy, Vladimíra Železného, který přesvědčil i některé z ostatních porotců, aby pro sympatickou blondýnku hlasovali. Naopak bývalému řediteli soutěže, Miloši Zapletalovi Stočesová příliš do oka nepadla.

Miloš Zapletal ji neměl v oblibě

Protože si Kateřina Stočesová a Miloš Zapletal lidsky příliš nerozuměli a modelka nebyla jeho favoritkou, rozhodl se místo ní později na světovou soutěž vyslat raději jinou finalistku, která se podle jeho mínění pro tuto roli hodila více.

Na světovou soutěž krásy proto jela Alena Šeredová, která pro Česko vybojovala čtvrté místo. To byl na tehdejší dobu pochopitelně velký úspěch.

Díky rozvodu se jí změnil život

Ve finále soutěže na domácí scéně ovšem Kateřina Stočesová udělala velmi dobrý dojem na diváky. Stala se nejen celkovou vítězkou, ale také Miss Sympatie. Díky tomu vyhrála obě hlavní výhry, tedy dvě auta. Jedno z nich se později rozhodla věnovat na charitu, což ocenil i Miloš Zapletal.

A jak se jí daří dnes? Vypadá to, že velmi dobře. Její úspěšné období začalo poněkud netradičně – rozvodem.

Když totiž skončilo její manželství s podnikatelem Danielem Bezouškem, vysoudila prý na něm velkou sumu peněz. Tehdy se mluvilo dokonce o opravdu astronomické částce. Pohledná bývalá modelka se chopila příležitosti a místo toho, aby jmění rozházela, se dala na podnikání s nemovitostmi.

Je z ní realitní magnátka

Dnes je z ní skutečná realitní královna. Herečce Daně Morávkové například prodala velmi luxusní vilu v pražských Modřanech v hodnotě 36,5 milionů korun. Vlastní ale několik dalších hodnotných nemovitostí.

Jestli má své podnikání na starost výhradně ona sama, nebo jí někdo asistuje, není zřejmé. V každém případě si ale zařídila velmi pohodlný život nejen pro sebe, ale také pro své dvě děti, dceru Annemarii a syna Christophera.

S dětmi Kateřina Stočesová tráví čas velmi ráda. Přestože by to možná do bývalé modelky nikdo neřekl, nejlépe jim je na chalupě. Ve volných chvílích také cestují, nejraději mají výlety po Česku.

