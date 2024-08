Externí autor 31. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Jednou z nejdůležitějších funkcí oblečení je zakrytí nedostatků a zvýraznění předností. Ale ne vždy se to podaří na jedničku s hvězdičkou. Podívejte se na módní detaily, které dělají z žen staré babky a čeho byste se měla vyvarovat.

Možná vám to ani nepřijde, že některý kousek oblečení může udělat spíš medvědí službu než podtrhnout vaše přednosti. Sestavili jsme přehled nejzásadnějších módních přešlapů, které vám přidají pár let navíc. Nosíte stejné věci?

Vínová barva

Proč se vyhýbat vínové barvě? Je to jednoduché, tahle barva je tmavá, takže přidává roky. Je to i důvod, proč byste měla vínovou umístit daleko od obličeje. Pokud máte tento odstín ráda, pořiďte si v něm sukni nebo kalhoty a ty doplňte halenkou. Takový outfit vám protáhne postavu a díky správnému rozložení barev budete vypadat dobře.

Klasický kostýmek

Myslete na to, že lidé v obleku nebo kostýmu vypadají starší. Tohle oblečení totiž vzniklo proto, aby zdůraznilo moudrost a zkušenost svého nositele či nositelky. Pokud se standardnímu kostýmu nevyhnete, je lepší volit ležérní model. Malé detaily, jako jsou ohrnuté rukávy a různobarevné kalhoty a sako, způsobí, že vzhled bude sice méně sladěný, ale zato mnohem svěžejší.

Namalované spodní řasy

Příliš mnoho řasenky na očích působí nepřirozeně a nehezky vynikne zejména na spodních řasách. Ty pak vyvolávají poněkud těžkopádný dojem. Na tom by nebylo nic zas tak hrozného. Daleko větší průšvih ale je že zvýrazňují vrásky a kruhy pod očima. A když vám řasenka sklouzne na spodní víčko, tenhle vzhled ještě umocní. A to nechcete. Proto je lepší se řasence na spodní řasy vyhnout.

Příliš tmavá rtěnka

Je důležité si zapamatovat základní pravidlo, a sice že tmavé barvy zvyšují kontrast s pokožkou a rty pak vypadají tenčí, než jsou ve skutečnosti. Kromě toho, s přibývajícím věkem rty ztrácejí výplň a kontury blednou, takže rtěnka jde přes ně. A to je fakt průšvih mít „rozmazanou“ a ještě tmavou rtěnku.

Tenké obočí

Tenké obočí se nosilo zejména na začátku roku 2000. Přesto je na ženách stále vidět a dokonce i ve formě microbladingu. Proč se mu vyhnout? Je to jednoduché, oči ztratí výraz, zejména pokud nemáte žádný make-up a rázem vypadáte starší. Ideální je tedy co nejpřirozenější tvar, který se dá upravovat podle aktuálních trendů.

Jasný obrys rtů

Obtahujete si rty tužkou? Ajaj, to bude tak pět let navíc k vašemu aktuálnímu věku. Navíc tenhle krok způsobí, že budou vaše rty působit mnohem menším dojmem. Proto se spolehněte pouze na rtěnku, kterou můžete ještě přetřít leskem. Rty budou vypadat mnohem svěžejší a tedy podpoří váš mladší look.

Plstěný klobouk

Tenhle typ klobouku vypadá staromódně a zbytečně vás dělá starší. Platí to zejména v případě tmavých klobouků. Ale pozor, existují výjimky. V případě, že je klobouk světlý, může to být naopak skvělá volba. Hodně záleží i na tom, jaký outfit k němu zvolíte.

Obrovská kabelka

Pořádných pár let vám přidá i ohromná kabela, do které uložíte téměř celý nákup, příruční kosmetiku, počítač, brýle, sadu kapesníků a bůhvíco dalšího. Kromě toho na vás práskne, jak moc jste nemoderní. Zrevidujte obsah své stávající kabelky a pořiďte si středně velkou tašku. Tam se vám toho vejde taky dost a navíc budete vypadat mnohem elegantněji.

Masivní šperky

Každá žena chce mít dlouhé štíhlé ruce, tedy samozřejmě prsty. Pokud si na ně navléknete masivní prsteny, musíte počítat s tím, že se vám pomyslně zvětší i ruce. A dalším nebezpečím je fakt, že budete vypadat jako když jste se zapomněla v historii. Trendy móda rozhodně nefandí takovým šperkům, které vám přidají alespoň deset let.

Roláky

Podzim klepe na dveře, a i když je stále teplo, možná už přemýšlíte o nějakém novém outfitu. Třeba pěkném roláku. Problém je ale v tom, že rolák vám přidá roky. A důvod je celkem jednoduchý, každého totiž napadne, proč skrýváte krk...

