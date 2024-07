Pokud jste překročili zlomovou šedesátku, máte nejvyšší čas na to, začít se stravovat zdravě. Právě vyvážený jídelníček je tou nejlepší prevencí proti chorobám, které postihují starší osoby. Do košíku byste si měli v obchodě vložit tyto potraviny.

Podle posledních výzkumů víme, že strava a to, co se odehrává v našich střevech, zcela zásadně ovlivňuje naše tělesné i duševní zdraví. Pokud se chcete vyhnout civilizačním chorobám a zdravotním problémům, které řeší většina lidí důchodového věku, zbystřete.

Jste to, co jíte

Do slova a do písmene jste skutečně tím, co jíte. Mnoho lidí dokázalo pouze změnou jídelníčku zastavit různá běžná i závažná onemocnění. Pokud jste nedávno oslavili tyto kulatiny, přišel ten pravý čas se zamyslet nad svým zdravým a životním stylem.

Pokud se chcete vyhnout kardiovaskulárním onemocněním, zapomeňte na rafinované tuky. Používejte za studena lisované oleje, jako je olivový, dýňový nebo z vlašských ořechů. Místo másla používejte oleje nebo doma připravené čerstvé pomazánky.

Rozlučte se s jednoduchými cukry, protože ty vám nic dobrého nepřinesou. Naučte se péct s menším množstvím cukru, jako dezert si dopřejte čerstvé ovoce a ořechy. V ořeších najdete nejen skvělý zdroj energie, bílkovin, tuků, ale také minerálů. Navíc ořechy podporují funkce mozku.

Naučte se pít vodu

Pokud jste to už dříve nedělali, naučte se pít dostatek vody během dne. Doporučené množství se pohybuje mezi 2 až 3 litry. Skvělé jsou bylinkové čaje, které můžete popíjet kdykoli během dne. Podporují detoxikaci organismu. Zkuste vyměnit normální kávu za tu čekankovou.

Neznamená to, že si nemůžete nikdy dopřát svou oblíbenou kávu, ale je dobré nepít jí nadměrné množství. Naštěstí existuje mnoho alternativ bez kofeinu.

Vždy čerstvé

Dbejte na to, abyste jedli co nejvíce čerstvých potravin. Pokud můžete, dopřejte si kvalitní ovoce a zeleninu z farmářských trhů. Nemusíte jídlo nijak složitě upravovat. Nejlépe vašemu tělu poslouží saláty a dušené pokrmy. Vařte v páře. Zeleninu spíše kratší dobu, aby nepřišla o vitamíny a živiny.

Maso volte drůbeží a rybí. Připravujte si maso z ověřených zdrojů. Jako příloha se hodí divoká rýže, batáty, nebo grilovaná zelenina. Pečivo zařazujte celozrnné, střídejte s žitným chlebem. Bílé pečivo se snažte omezit.

Čemu se vyhnout obloukem

Vyhněte se polotovarům, hotovým jídlům, příliš kořeněným a soleným potravinám, slazeným limonádám, cukrovinkám, smaženým jídlům, alkoholu, kávě, rafinovaným tukům a bílé mouce ve všech podobách. Jestli kouříte, bylo by vhodné tento nešvar omezit nebo se ho úplně zbavit. Nikdy není pozdě.

Nezapomínejte na vitamíny

Ve vašem věku je potřeba hlídat dostatečné množství vitamínů a minerálů. Konzultujte se svým obvodním lékařem, jaké doplňky stravy užívat. Na místě je provádět pravidelná vyšetření a odběry krve, a hlídat tak, že vám nic neschází.

Bez pohybu to nepůjde

Pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu je zcela klíčový. Váš pohybový aparát i vaše psychika to ocení. Choďte ven na pravidelné procházky. Domluvte si parťáka, který do toho půjde s vámi. Pokud máte čtyřnohého mazlíčka, bude vám za delší procházky vděčný.

Zdroje: www.verywellhealth.com, https://edition.cnn.com