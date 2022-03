Co byste měli dělat, když k vám míří jaderná bomba? Závisí to na tom, jak daleko

Nukleární výbuch - je šance se zachránit?

Foto: Ronnie Chua / Shutterstock.com

Když falešná zpráva omylem kontaktovala Havaj s tím, že se blíží jaderný útok, následovalo dlouhých 38 minut hrůzy. A ačkoliv se nakonec nic nedělo, jednoznačně to vede k zamyšlení, co dělat, pokud by tomu skutečně tak bylo?

Lidé obecně neví, jak takový útok probíhá, díky bohu to nikdy nemuseli zažít na vlastní kůži. I tak se však čas od času některý stát rozhodne, že osvěty není nikdy dost. Tak tomu bylo přibližně před 30 lety, kdy se na většině škol v USA konala cvičení "Co dělat, když se blíží jaderný útok?"

Možná si teď, víc než kdy jindy, uvědomujeme, že takové nebezpečí není jen teorií vytrženou z nějakého textu, a ačkoliv je hrozba atomového výbuchu stále více v rukou teroristů a lidí šířících nenávist nežli v moci ruského prezidenta, přesto je důvod se jich obávat. Co tedy udělat v podobné situaci?

Na dokument o falešném alarmu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Štěstí nebo smůla?

Pokud byste se ocitli přímo nebo jen malý kousek od Ground Zero, tj. ohniska samotného výbuchu, nic byste vlastně řešit nemuseli. Byla by to jistá smrt. Být totiž v centru jaderného výbuchu nebo v jeho těsné blízkosti, by okamžitě zabila ohnivá koule, spalující radiace nebo tlaková vlna. V ostatních případech pak záleží právě na tom, jak daleko od výbuchu jste.

"Pokud uvidíte záblesk, který je jasnější než cokoli jiného, co jste kdy viděli, a máte pocit, že je to slunce, pravděpodobně se jedná o jaderný výbuch. Není mnoho věcí, které by do této kategorie spadaly," říká historik jaderné energetiky Alex Wellerstein ze Stevensova technologického institutu. "Nestůjte tam a netvařte se nechápavě, protože na to, abyste něco udělali, máte možná tak 10 až 15 sekund. A to, co během těch 10 až 15 sekund uděláte, vám může zachránit život."

Okamžik rozhodnutí

Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti platí, že pokud vidíte jaderný záblesk nebo pokud jste před ním dostatečně varováni, okamžitě se ukryjte. Ani sám protiatomový kryt by vás však nedokázal ochránit před přímým zásahem jaderné zbraně. Pokud jste však dostatečně daleko od centra výbuchu, poskytne vám úkryt jistou ochranu před létajícím sklem nebo padajícími předměty. Pokud vám nehrozí bezprostřední nebezpečí, je podle Wellersteina na řadě přesun do chráněného prostoru nebo co nejvíc hluboko pod zem, protože po výbuchu přijde radioaktivní spad.

CERN, the European Organization for Nuclear Research, EVropská organizace nukleárního výzkumuZdroj: Autor: D-VISIONS / Shutterstock

Na co si dát pozor?

Při jaderném výbuchu jsou nečistoty, úlomky a další částice vytlačeny do atmosféry v obřím mraku. Jak vítr oblak vytlačuje směrem od místa výbuchu, vypadává z něj radioaktivní popel. Spad může dorazit na Ground Zero během hodiny a nejnebezpečnější je během prvních 48 hodin po výbuchu. Jeho záření se však exponenciálně rozpadá, což znamená, že poměrně rychle ztrácí na intenzitě. Po dvou týdnech je radiace z výbuchu asi na 1 % své původní úrovně. Je důležité se okamžitě ukrýt, abyste nebyli vystaveni vysokým dávkám radiace na začátku výbuchu.

Když si většina lidí představí jaderný výbuch, pravděpodobně si představí globální pustinu a konec života, jak ho známe. Kdyby ve Spojených státech vybuchla jedna nebo dokonce dvě jaderné bomby, byla by to jedna z nejhorších věcí, které se této zemi mohly stát – ale stále by se mohla vzpamatovat. Vládní reakce by vypadala podobně jako reakce na přírodní katastrofy, kterou vidíte u FEMA, do níž se přetavil úřad Civilní obranné správy z 50. let.

Zdroje:

www.washingtonpost.com, www.ready.gov, www.businessinsider.com