17. 12. 2024

Eduard Klezla byl v letech 2005 a 2006 porotcem SuperStar. V této oblíbené pěvecké soutěži měl přezdívku Kat. K soutěžícím byl vždy velmi přísný. Je ovšem vyhledávaným a uznávaným odborníkem. Radí těm nejlepším zpěvákům a nějakou dobu byl i poradcem ministra školství.

Eduard Klezla vystudoval operní zpěv. Celý svůj život následně zasvětil hudbě. Podílel se na tvorbě předních českých muzikálů jako Kleopatra, Dracula či Rebelové. Dlouhé roky učil na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. V současné době je z něj ředitel této konzervatoře.

Úspěch v cizině

Eduard Klezla se narodil v roce 1961 na Opavsku, kde následně i vyrůstal. Jeho kroky vedly na konzervatoř v Ostravě. Po úspěšném dokončení této školy se přesídlil do Prahy, kde začal studovat Akademii múzických umění. Už v této době vystupoval v cizině, konkrétně ve Francii a Polsku.

Netrvalo to dlouho a získal své první angažmá. Talentovaný Klezla začal účinkovat v Komorní opeře Praha. Byl hvězdou například v operách W. A. Mozarta. Hlavní role si zahrál i v Čajkovském nebo Rossinim.

Není se čemu divit, že si jeho talentu všimli i v zahraničí. Klezla působil v Berlíně, Drážďanech, Švýcarsku, Španělsku, Rakousku a Itálii. Právě ve Švýcarsku se začal věnovat i pedagogické činnosti. Vedl tam muzikálové kurzy.

Na hledání talentů má po letech v oboru svůj vlastní recept. „To je něco, co není změřitelné a vždy to vzbuzuje vášnivé diskuse. Pokud slyším hlas, tak se snažím vnímat všechny možnosti jeho vývoje. Po mnoha letech praxe vím, že dotyčný má talent, ale jako pedagog to v tu chvíli mnohdy neumím dokázat. Talent je celý konglomerát schopností – záleží na rozsahu, barvě hlasu, charismatu, pohyblivosti hlasu, výběru repertoáru, pracovitosti... Jen vím, že pokud je student muzikální, pak může hory přenášet i s hlasem menšího rozsahu. Řekl bych, že je to určitá osudovost,“ řekl otevřeně v rozhovoru pro Novinky.

Tento známý učitel zpěvu učil takové hvězdy, jako je například Monika Absolonová, Richard Krajčo, Daniel Bárta nebo Sámer Issa.

Multitalentovaný muž

Eduard Klezla se prosadil i mimo hudební branži. Například v roce 2012 se stal poradcem ministra školství Josefa Dobeše pro oblast uměleckého vzdělávání a hudebních konzervatoří.

„Pana Klezlu jsme oslovili sami. Jeho poradenská činnost tu jeho pedagogickou nijak nenaruší, bude u nás jako externista. Je to spíše čestná funkce,“ prozradil zdroj deníku AHA!.

„Pan ministr tenhle svůj poradní sbor, v němž je i řada dalších lidí, nebude zatěžovat chodem ministerstva jako takového. Spíš mezi ně bude chodit načerpávat nové nápady a vize, jak by se co dalo zlepšit z jejich odborného hlediska,“ dodal. I tato funkce potvrdila profesní kvality Eduarda Klezly.

Účinkování v SuperStar bral vždy s rezervou. Na tento druh soutěží má vlastní názor. „Já sám se domnívám, že skutečně velký talent se do takových soutěží již dnes přihlásí jen ojediněle. Velký talent půjde vždy svou vlastní tvrdou cestou, neboť talent vedle obrovské muzikality znamená i vyhraněný názor na zvolenou uměleckou cestu. Talent raději zkouší někde v garáži a hledá jiné možnosti, jak se ke svému cíli dostat,” řekl otevřeně. „Soutěže jsou v pořádku a měly by určitě být. Je to příležitost pro mladou, nadanou generaci. Jen je nutné rozumně vybírat z nabídek soutěží,” dodal.

„Já jsem velmi důsledný a požaduji, aby odvedený výkon byl maximální. Pokud mám nějaké výhrady, vždy je řeknu. Ale přezdívka „kat“ byla vždy úsměvná. V mých představách byl kat člověkem, který bezmyšlenkovitě vykonával rozsudek nad odsouzeným. Já však nemohu říci, že bych se rozhodoval bezmyšlenkovitě. V oboru, který vyučuji, je to téměř nemožné. Tam musíte mít vždy velmi jasný názor,“ objasnil své hodnocení studentů i soutěžících.

Zdroje: iDnes.cz, Novinky, Blesk