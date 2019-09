Co dnes dělá Boženka z filmu Sněženky a machři: Nevlastní děti jí vzali vše

Když režisér Karel Smyczek připravoval kultovní komedii Sněženky a machři, o jedné roli měl už dopředu jasno: přál si, aby se před jeho kamerou objevila valentina Thielová, kterou poznal jako malý chlapec při natáčení Vláčilovy Holubice. Byla pro něj "zjevením krásné a milé ženy". A svým noblesním vystupováním přesně zapadla do postavy profesorky Boženky.

Smyczkovi vůbec nevadilo, že Valentina neumí lyžovat a zasněžená stráň jí nahání hrůzu. Do lyžování ji nenutil a scény naaranžoval tak, aby "Boženka" na lyžích vždycky jen bez hnutí stála. I tak jí rekvizitáři museli přibít k lyžím klínky, díky nimž herečka na sněhu lépe udržela stabilitu.

Sněženky a machři pro Valentinu představovaly návrat k filmu po dlouhé pauze vynucené komunistickým režimem. Společně se svým druhým manželem Arpádem Vilčekem na konci 60. let veřejně odsoudila sovětskou okupaci, a stala se proto nežádoucí osobou. Svět divadel, televize a filmu jí byl zapovězen. Svou hereckou činnost musela omezit na špatně placená zájezdová představení a estrádní soubory.

Herečka s ruskými kořeny Valentina Thielová přitom patřila k nejobdivovanějším divám 50. let. K herectví se dostala skrze prvního manžela, básníka Vladimíra Thieleho, který měl v oblasti filmu dobré kontakty. Pravou lásku však poznala teprve s Vilčekem, po jehož boku strávila celých 47 let.

Vlastní děti osud herečce nedopřál: dvakrát otěhotněla, ale v obou případech šlo o mimoděložní těhotenství, které ji málem stálo život. "Bylo to v době, kdy nebyly ultrazvuky, takže mě kuchali jak slepici," vzpomínala Valentina na stará kolena.

Její muž měl sice děti z předchozího vztahu, bydlely ale na Slovensku a s otcem se vídaly zřídka. Jejich potomci přesto měli nárok na dědictví, když Vilček zemřel. "Musela jsem do našeho bytu pozvat odhadce a vyplatit je. Dala jsem jim všechno, co jsem s manželem za celý život naspořila, bylo to přes milion a půl," svěřila se herečka s tím, že se po tomto vypořádání ocitla zcela bez finančních prostředků. Z nouze ji vytrhlo účinkování v reklamě na zubní protézu. Měla velké štěstí, že jí zdraví dovolilo věnovat se práci i v pokročilém věku.

Své 80. narozeniny Valentina oslavila v roce 2013 ve velkém stylu. V posledních letech se však už stáhla do ústraní a užívá si klidného důchodu. Její blízcí sice nechtějí poskytovat bližší informace o jejím zdravotním stavu, svorně ale ubezpečují, že Valentina neztrácí svůj pověstný optimismus, který jí v životě pomohl překonat ty nejtěžší chvíle.