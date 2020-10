Co přesně znamená lockdown a jaké jsou jeho varianty v České republice

Čísla znázorňující počty nakažených jsou alarmující a každým dnem stále rostou. V souvislosti s rychle se šířící nákazou koronavirem se opět začíná mluvit o „lockdownu”. Co přesně tento pojem znamená?

Druhá vlna tolik diskutovaného koronaviru je v plném proudu a jedním z nejvíce zasažených míst Evropy je právě Česká republika. Úřady denně hlásí tisíce nakažených, hrozí zaplnění kapacit nemocnic a podle mnohých Česko zažije velmi smutné chvíle. Jedním z hlavních opatření, která by mohla šíření nemoci rapidně zpomalit, by mohl být takzvaný lockdown. Anglické slovo, které by se dalo doslovně přeložit jako „uzamčení” nebo „uzavření”.

Lehčí formu lockdownu zažila Česká republika již na jaře v první vlně koronaviru, kdy platil zákaz pobývání venku a došlo tedy k omezení pohybu. Lidé se tak mohli na veřejných prostranstvích pohybovat jen za účelem nutných cest do zaměstnání nebo obchodu. Tato nařízení sice zpomalila šíření viru, ale měla negativní efekt především na ekonomiku. Následkem toho byl rekordní schodek státního rozpočtu ve výši 500 miliard korun. Existenční problémy musela řešit také řada podnikatelů.

Podle nejnovějších informací hrozí Česku zaplnění kapacity nemocnic

Zdroj: zdroj Nemocnice Znojmo

Jarní lockdown byl ovšem zároveň v té mírnější formě. Lidé mohli cestovat do práce, na nákupy i do přírody. Omezen nebyl ani pohyb po republice. Drsnější formu lockdownu zavedl například Izrael. Tamní karanténa zahrnuje i zákaz vycházení dále než 500 metrů od bydliště. Obchody s potravinami a lékárny zůstávají stále otevřeny, pokud jsou však vzdáleny více jak 500 metrů od místa bydliště tamních obyvatel, lidé do nich nesmí.

Zatím došlo k vyhlášení druhého nouzového stavu, který omezil společné nakupování na nejvýše dvě osoby, uzavřel zoologické zahrady, bazény, fitness centra, muzea a kina. Po stálém rapidním nárůstu nakažených bylo také nařízeno uzavřít všechny restaurace a bary. Dále byla také nařízena distanční výuka na všech školách kromě škol mateřských.

Nakažených rapidně přibývá

Zdroj: Deník / Michal Fanta

O možném lockdownu se rozpovídal i ministr zdravotnictví Roman Prymula, „Pokud by došlo k variantě lockdownu, tak by to znamenalo v podstatě omezení opuštění bydliště,” nechal se ministr slyšet s tím, že se momentálně vede diskuze o vzdálenosti, na niž by bylo možné vyjít ven.

Datový vědec Petr Ludwig v rozhovoru pro deník Právo apeloval na občany, aby si sami lockdown nařídili, i když jej vláda nevyhlásí. Jedině tak bude podle něj možné šíření viru zpomalit.

Na určitou dobu byla opět všem školám nařízena distanční výuka. Nařízení se netýká škol mateřských.