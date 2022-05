Prezident Husák jedl jen jeden druh jídla. Okolí otřesné návyky nemohlo pochopit

Gustáv Husák reprezentoval Československou socialistickou republiku. V osobním životě byla ale smutným mužem.

Kromě politiky neměl prý Gustáv Husák žádné koníčky ani přátele. I přesto rád vysedával v kavárnách a kouřil jednu cigaretu za druhou. Jinak prý vedl asketický způsob života. Ten se promítl i do jeho stravovacích návyků.

Gustáv Husák se narodil 10. ledna 1913 do chudé dělnické rodiny ve slovenské Dúbravke. Po absolvování gymnázia pokračoval na vysokou školu. Na právnické fakultě vedl různé studentské spolky a spolužáky překvapoval svou nenasytnou touhou po kariéře. Podle slovenského diplomata Ladislava Šimoviče se snažil být všude a ve všem první.

„Hned po přijetí na univerzitu si podal přihlášku do komunistické strany. Nechodil však na demonstrace ani neorganizoval stávky. Byl intelektuálem, dobrým řečníkem a jeho prostředím byly kavárny, ne schůze," říká historik Zdeněk Doskočil. „Přesto ho nezlomilo ani tři roky věznění, mučení, odpírání spánku a jídla," dodává.

Co jedl Husák?

Podle Husákových pozdějších kolegů právě pobyt za mřížemi formoval jeho asketický život, chorobnou skromnost a stravovací návyky. „Nikdy u sebe nenosil peněženku. Když mu došly cigarety, půjčil si peníze a řidiče poslal do trafiky. Většinou je nevrátil," řekl jeho blízký spolupracovník a životopisec Viliam Plevza. Dokonce své manželce ani nekupoval dárky. Spoléhal na to, že ji obdarují státníci, které společně navštěvovali.

Když měl hlad, nechal si do kanceláře, kde strávil často více než 12 hodin denně, donést párky se dvěma rohlíky. Podle jeho sekretářky Josefíny Darášové je jedl na snídani i k večeři. To často jeho spolupracovníky dohánělo k šílenství. „Pracoval, kouřil a jedl párky. Pookřál jen, když na návštěvě nebo po jednání přišlo na řadu občerstvení," vzpomíná vysoce postavený komunista a pozdější chartista a disident Miroslav Kusý.

Měl rád také tradiční českou a slovenskou kuchyni, pivo, bílé víno a koňak. V pozdější době si však mnoho dobrého jídla a pití nedopřával. Bál se totiž, že má rakovinu. Tu se snažil vyléčit pramenitou vodou z islandských ledovců a rybím olejem z tresčích jater.

Skromný do poslední chvíle

Po odchodu z nejvyšších funkcí se Husák přestěhoval do své Bratislavské vily, kde se schovával před světem. Trpěl několika vážnými chorobami, uzavřel se do sebe a mlčel. V jídle byl nenáročný až do konce svým posledních dnů. „Den začínal skleničkou koňaku, pak si dal čerstvou šunku a housku," říká jeho ošetřovatelka. Po snídani si sedl do pracovny a četl. „Na oběd si dal cokoli, nejraději měl ale opět housku."

Svou skromnost prý osmý prezident Československa projevil i při nákupu žrádla pro své psy. Pečlivě vybíral, čím své vlčáky nakrmí. Účtenky si však schovával, aby mu nemohla média a veřejnost vyčíst, že je živí ze státní pokladny.

