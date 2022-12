Říká se o něm, že Čechy považoval pouze za zdroj financí pro rodovou evropskou politiku. Doboví kronikáři mu zase vyčítali, že kvůli jeho nepřítomnosti upadá v zemi mír a moc práva. Přesto pozdvihl prestiž Českého království a dopomohl prvorozenému synovi k trůnu i římské koruně.

Jan Lucemburský byl prvním králem z lucemburské dynastie na českém trůně. Narodil se 10. srpna roku 1296 jako jediný syn pozdějšího římského císaře Jindřicha VII. Vyrůstal na francouzském dvoře krále Filipa IV. Sličného, kde se mu dostalo vynikajícího vzdělání.

Sňatek s o čtyři roky starší Eliškou Přemyslovnou byl politickou domluvou mezi členy cisterciáckého řádu a jeho otcem. Nezkušenost čtrnáctiletého Jana měla být zárukou, že zemi bude stále ovládat místní šlechta. Téměř ihned po korunovaci se mladý král dostal mezi „mlýnské kameny”. Na jedné straně stáli čeští páni toužící po moci, na druhé jeho snaha něco změnit.

Postupem času byl ale donucen propustit své zahraniční rádce a místní šlechtě nechat prostor pro vládu. Zároveň se rozkmotřil s Eliškou. Nepřátelská atmosféra měla za následek, že Jan obrátil svůj zájem mimo království. To mu vyneslo přezdívku „panovník cizinec“.

Král diplomat

V zahraniční byl mnohem úspěšnější. „Byl skvělým diplomatem. Angažoval se v říšské i francouzské politice,” říká v rozhovoru pro Český rozhlas historička Eva Doležalová. „Příkladem značného vlivu je zvolení jeho syna římským králem. My to vidíme jako Karlův úspěch. Byl to ale Jan, kdo zatahal za nitky.”

Zároveň k českému království připojil Chebsko, Lužici a část Slezska. Malá území získal i v severní Itálii. „Podle mého názoru předběhl svou dobu. Končil éru velkých rytířských panovníků a otevíral cestu k diplomacii.” To však neznamená, že Jan nebyl skvělým bojovníkem. Podle antropologicko-lékařského průzkumu jeho ostatků, který byl proveden na počátku 80. let, byl 170 cm vysoký a měl atletickou a svalnatou postavu.

Co jedl Jan Lucemburský

To naznačuje, že pravidelně trénoval a měl vyvážený jídelníček. Dobové prameny zároveň ukazují, že byl pod dohledem lékařů. Ti mu doporučovali, aby se stravoval střídmě a vyhýbal se přesoleným jídlům, cukrovinkám a nadívaným kornoutům. V rámci osobní bezpečnosti si měl dávat pozor i na příliš kořeněná jídla. V nich se dal snadno ukrýt jed. Během hostiny měl panovník podávaný pokrm jen okusit a sledovat, zda se v jeho chuti neskrývá něco neobvyklého.

To však mohl být složitý úkol. „Urození lidé ve středověku byli zvyklí na intenzivnější chutě a vůně. Možná i proto, že tehdejší hygiena byla na jiné úrovni,” říká děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity Irena Korbelářová. Zároveň se jedly také jiné pokrmy, na které dnes nejsme zvyklí. Například Jan Lucemburský prý miloval bobří ocas a zadní nohy. Ingredience se nejdřív vložily do popela, aby se daly lépe očistit. Pak se uvařily ve slané vodě. Následně se zalily omáčkou z červeného vína, medu, mandlí, zázvoru, hřebíčku, šafránu a pepře.

