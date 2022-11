Na jakých jídlech si pochutnávala Marie Terezie: Lékaři z její stravy šíleli

Natálie Borůvková

Co ráda jedla Marie Terezie?

Marie Terezie jídlo milovala. Důkazem byla nejen její váha, ale také zprávy lékařů. Ti z její stravy doslova šíleli. Na jakých jídlech si tato panovnice pochutnávala?

Marie Terezie porodila 16 dětí. Na její postavě se však více než cokoliv jiného podepsala strava.

Na jakých jídlech si pochutnávala Marie Terezie

Mraky potomků a mimořádný apetit, to vše se na postavě mladé císařovny nakonec podepsalo. Aby se celá situace alespoň trochu zlehčila, říkalo se, že je na svou váhu "až příliš malá". Realita však byla trochu jinde.

Marie Terezie totiž měla mimořádný apetit. Její chuť k jídlu byla často nekontrolovatelná a hlavně nezastavitelná. Preferovala místní kuchyni a lokální suroviny.

Vyvařovala ji ta nejlepší. Vídeňská kuchařka Eva Mühlbauerová, tehdejší slavná vídeňská kuchařka a také majitelka restaurace „Gasthaus zum Wilden Mann“. Právě ta připravila císařovně večeři o více než 30 chodech.

Podávali se nadýchaní šneci z kynutého těsta plněné jemným račím masem, hrachová polévka s uzenou rybou či plátky opečeného chleba. Marie Terezie byla z pokrmů tak nadšená, že některé z nich se staly její každodenní rutinou.

Lékaři z její stravy šíleli

Nechyběly však ani uzeniny jako paštičky plněné telecím masem či kuře naložené v červeném víně. Debužírování pak císařovna zakončila sladkou tečkou v podobě ořechového dortu s muškátovým oříškem.

Císařovna byla také velkou milovnicí kvalitní kávy. Jestli to bylo tím, že káva zrovna přicházela do módy nebo jí vážně tak chutnala, lze těžko soudit, přesto vypila několik šálků každý den. První si dávala pravidelně po ránu a poslední během odpoledne, kdy se začala věnovat své práci.

Lékaři, jež se starali o blaho císařské rodiny však nadšení císařovny příliš nesdíleli. Šlo jim především o blaho svých panovníků, které však bylo podmíněno dobře fungujícím zdravím. Dokonce sestavili dietní plán, jelikož se jim přejídání na císařských hostinách zdálo až příliš.

Marie Terezie se však opulentnosti svého jídelníčku vzdát nechtěla. Jídlo milovala a pramálo jí při tom záleželo, jestli má nějaké to kilo navíc. Trpěla vysokým krevním tlakem, který byl jistě způsoben vysokým podílem tuků v její stravě.

Nepomohl ani fakt, když nizozemský doktor Gerard van Swieten, který byl pověřen péčí o zdraví císařské rodiny, názorně předvedl, jak jídlo, které císařovna naráz spořádá, v žaludku vypadá. Nechal přinést vědro, do kterého následně naházel a nalil vše, co Marie Terezie byla schopná zkonzumovat a se slovy: „Takto vypadá žaludek Vašeho Veličenstva!“ pak císařovnu poučil o všech rizicích. Ani to však Marii Terezii od dobrého jídla neodradilo.

