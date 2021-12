Jak vypadal jídelníček středověké chudiny? Dlouhodobě bychom s tím měli problém

Velmi časté byly také obiloviny, z nichž se připravovala celá řada pokrmů.

Foto: Autor: Nejron Photo / Shutterstock

Ve středověku se stravování lidí do značné míry odvíjelo od jejich společenské třídy, takže mezi tabulí bohatých a stolem chudých byl propastný rozdíl. Šlechta si mohla dovolit špičkové maso, cukr i exotické ovoce nebo koření dovážené z Asie, rolníci většinou konzumovali to, co si sami vypěstovali. Na stole běžných lidí se proto nejčastěji objevoval chleba, kaše, hrách, cibule, mrkev, zelí a další zelenina, ale také mléčné výrobky.