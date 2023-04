Templáři byli středověký křesťanský vojenský řád, který hrál důležitou roli v křížových výpravách a proslavili se také ve spojitosti s hledáním svatého grálu, poháru, z něhož pil Ježíš při poslední večeři. Jejich pověst vojenské zdatnosti je dobře známá, ale méně známé jsou jejich stravovací návyky.

Skutečnost, že templáři žili dvakrát déle než běžný člověk díky speciální stravě, podnítila zvědavost vědců již před desítkami let. Fungoval by ale jejich jídelníček i dnes? Nedávný výzkum odhalil, že strava templářů byla nejen jedinečná, ale také velmi prospěšná, vysoce výživná a vyvážená a mohla by nám dobře vyhovovat i dnes, tedy v době přerušovaných půstů a nejrůznějších moderních diet.

„Výjimečná dlouhověkost templářských rytířů byla obecně přisuzovaná zvláštnímu božímu daru," napsal katolický učenec Francesco Franceschi.

Čerstvé a lokální suroviny

Jedním z klíčových rysů stravy templářů byl důraz na čerstvé a místní suroviny. Templáři jedli převážně plnohodnotné potraviny, jako je zelenina, ovoce, obiloviny a libové maso. Konzumovali také různé bylinky a koření, například kmín, skořici a zázvor, o nichž se věřilo, že mají léčivé účinky. Strava templářů tak byla bohatá na základní živiny, jako jsou vitaminy, minerály a vláknina, o nichž je známé, že podporují celkové zdraví a dlouhověkost.

Celkově byla strava templářů velmi výživná a vyvážená, kladla důraz na čerstvé, plnohodnotné potraviny, vývar z kostí a mírnou konzumaci vína. Jejich stravovací návyky byly také velmi prospěšné.

Jedli všichni společně, ale v tichosti. Traduje se, že pokud potřebovali sůl, „museli požádat o její podání tiše a v soukromí ... se vší pokorou a poddaností". Po jídle všichni mlčky seděli a děkovali a zbytky chleba sbírali a rozdávali chudým.

Silné masové a kostní vývary

Dalším pozoruhodným rysem stravy templářů byla konzumace vývaru z kostí. Kostní vývar se vyrábí vařením kostí a pojivové tkáně a je bohatým zdrojem kolagenu, který je důležitý pro zdraví kloubů, kůže a trávení. Templáři věřili, že vývar z kostí má léčivé účinky, a pravidelně ho konzumovali jako součást své stravy. Nedávný výzkum potvrdil, že vývar z kostí je vysoce výživný a prospěšný, a v současné době je oblíbený mezi jedinci, kteří dbají o své zdraví. Vývary fungují podobně jako japonský životabudič, miso polévka.

Templáři jedli maso třikrát týdně a uznávali to, že zvyk jíst maso kazí tělo. V neděli jedli maso všichni, přičemž výše postavení členové měli povolený oběd i večeři s nějakým druhem pečeného zvířete. Nejčastěji jedli hovězí, šunku nebo slaninu se solí na dochucení nebo na zavaření masa.

Přejídání měli templáři zapovězeno

Templáři měli také přísná pravidla týkající se přípravy a konzumace jídla. Vyhýbali se přejídání, a proto se nikdy ani nepřejídali. Pravidelně se postili, zejména v době půstu, kdy se zdržovali masa a dalších na živiny bohatých jídel. Dnes je známo, že půst má řadu zdravotních přínosů, včetně zlepšení metabolismu, snížení zánětů a prodloužení délky života.

V pondělí, ve středu a v sobotu jedli templáři jídla plná zeleniny a nezdrželi se ani mléka, vajec a sýra. Na svých zahradách pěstovali ovoce a zeleninu, zejména fíky, mandle, granátová jablka, olivy a kukuřici.

O jídelníčku templářů hovoří i toto video:

Zdroj: Youtube

Vína do sytosti

Jedním z nejpřekvapivějších aspektů stravy templářů byla pravděpodobně konzumace vína. Templáři byli známí svými vinařskými dovednostmi a vyráběli si vlastní víno, které konzumovali s mírou při jídle. Víno je dnes považováno za zdroj antioxidantů a dalších prospěšných látek a jeho střídmá konzumace je spojována se snížením rizika srdečních chorob a dalších chronických onemocnění.

Žili dvojnásobně dlouho

Nedávný výzkum totiž potvrdil, že templáři skutečně žili déle než průměrný člověk jejich doby. Jedna studie zjistila, že templáři se dožívali přibližně 70 let, zatímco průměrná délka života v období středověku byla přibližně 35 let (Sanchis-Gomar et al., 2014). Jiné zdroje hovoří o 60 letech oproti běžným 31. Pravdou je, že i v tomto věku templáři většinou zemřeli v boji než stářím…

Strava templářů nás dnes může hodně naučit o důležitosti celozrnných potravin, vývaru z kostí, střídmosti a půstu. Začleněním těchto zásad do našeho vlastního jídelníčku můžeme zlepšit své zdraví, snížit riziko chronických onemocnění a případně i žít delší a zdravější život.

A možná k jejich dlouhověkosti přispěla i další pravidla: Ačkoli templáři bohatli z pečlivě zpracovávaných darů a z opatrování peněz poutníků, muži skládali formální sliby chudoby, čistoty a poslušnosti a se ženami nesměli ani mluvit.

Zdroje: medium.com, www.atlasobscura.com, www.seeker.com