Co jedli lidé v pravěku? Jejich vynalézavost neznala hranic. Inspirujme se!

Pravěcí lidé se neživili jen bobulemi a mamutími steaky

Pravěk je pro nás v moderní době velmi zajímavým obdobím, k němuž se neustále vracíme. Ať už v oblibě pravěkých zvířat, nebo třeba i poněkud úsměvně v podobě diet, které pak nazýváme paleo. Nabízí se proto otázka, zda pravěcí lidé skutečně jedli jen bobule, coby sběrači, nebo mamutí steaky, coby lovci.

Pojďme se podívat „do talíře“ člověku neolitickému. Na jídlo, které jedli prehistoričtí lidé, nejčastěji v neolitu, který se datuje kolem 3500-3000 př. n. l.

Překvapivá různorodost…

Je jasné, že strava v pravěku rozhodně nebyla tak pestrá jako dnes, ale nebyla ani tak jednotvárná, jak by se mohlo zdát. Jelikož neexistují žádné prameny nebo dochované důkazy o tom, co se jedlo v pravěku, archeologické nálezy nám dovolují udělat si aspoň nějaký obrázek o tehdejším životě.

Pojďme se podívat, z čeho lze na pestřejší stravu usuzovat. Zachovalé osady ve Skara Brae (Orkneje) například osvětlují, jak žili naši prehistoričtí předkové, a představují nám i druhy potravin, které jedli. Vyhozené kosti, skořápky a některé důkazy o zpracovaných potravinách přežívají z komunit těmito lidmi založených.

… ale v porovnání s dneškem omezenost

Pravěcí lidé jedli především jídlo, které bylo snadno dostupné. Klima bylo naprosto jiné než dnes a výběr a sortiment potravin byl velmi omezený. V knize Prehistoric Cookery od Jane Renfrew je uvedeno, že prehistorickým kuchařům nebyly k dispozici žádné pomeranče, koření, citrony ani hrozny. Rovněž neexistoval ocet, olivový olej, cibule, rajčata, brambory a kukuřičná mouka.

Místo toho lidé hledali divoké listy a bobule a jedli ryby, mořské plody a červené maso, například jeleny nebo hovězí.

Menu u moře versus ve vnitrozemí

To, co lidé jedli, určovalo jejich postavení v krajině. Pokud lidé žili u moře, jedli měkkýše – jak prozrazují velké hromady vyhozených mušlí, ústřic, vrásek a mušlí, nebo dokonce nějaké mořské ptáky.

V britském Northtonu v Harrisu existují důkazy o tom, že lidé jedli ježovky. Ve Skara Brae našli zase archeologové hrnce s mletými rybími kostmi.

Pokud by lidé žili ve vnitrozemí, lovili voly, divoká prasata, jeleny, vlky, nebo ježky a jezevce. V blízkosti řek byly větší ryby, jako je losos a štika, loveny za pomoci kopí, zatímco menší ryby, například pstruzi, byly chytáni do sítí. Háčky používané při rybaření se vyvinuly až o několik set let později.

Archeologické nálezy z tohoto období jsou jednoduché, takže usuzujeme, že jídlo se vařilo nebo grilovalo.Zdroj: Autor: maradon 333 / Shutterstock

Prehistoričtí "kuchaři" neplýtvali jídlem

Vzhledem k nejistotě, odkud budou lidé brát jídlo zítra, za měsíc nebo za rok, zvláště v dobách hladomoru nebo sucha, existují důkazy o tom, že prehistoričtí lidé nemrhali žádnými zdroji potravy.

Jane Renfrew v knize naznačuje, že na doby hladomoru a hladovění se pravěcí lidé vybavovali mletými rybími kostmi. Stejně tak autorka naznačuje, že například velryby mohly být dobrým zdrojem jídla, paliva i oblečení.

Uvádí, že v roce 1555 Olaus Magnus napsal, že jedna velryba by mohla naplnit 250-300 vagónů jídla a paliva a obsahovat dostatek kůže na to, aby se obléklo 40 mužů. Dále navrhuje, aby z každého chyceného zvířete bylo co nejvíce snědeno a upotřebeno, a to nejen skutečného „masa“. Střeva bylo možné přeměnit na obal na vaření masa (raný druh klobásy) a mozek, dřeň a chodidla byly s největší pravděpodobností zkonzumovány.

Úprava jídla

Archeologické nálezy z tohoto období jsou jednoduché, takže usuzujeme, že jídlo se vařilo nebo grilovalo. Neexistovaly žádné pece, takže pečení nebylo možné k úpravě masa používat. Jakmile lidé začali pracovat s kovem, vyráběli i nádobí z mědi, bronzu a poté ze železa. Tyto kotle a kbelíky se pak daly použít i na výrobu jídla.

Ačkoli o neolitu existuje nedostatek písemných důkazů, pokroky v archeologii a zachování lokalit, jako je Skara Brae, mohou poskytnout určité vodítko, pokud jde o stravu prehistorických osadníků.

Oheň lidem značně rozšířil možnosti úpravy jídlaZdroj: Autor: Gorodenkoff / Shutterstock

Paleo: Moderní inspirace pravěkem

Ze stravy pravěkých lidí vychází i tak populární paleo dieta. Vytvořil ji v 70. letech minulého století gastroenterolog Walter Voegtlin. Byl prvním, kdo navrhl, že budeme-li se stravovat jako naši paleolitičtí předkové, můžeme být zdravější.

Podle Voegtlina a mnoha dalších lékařů a odborníků na výživu po něm by návrat ke stravě našich předků mohl mimo jiné výrazně snížit výskyt Crohnovy choroby, cukrovky, obezity a zažívacích potíží.

Na první pohled má paleo dieta mnoho společného s tím, co by skutečný paleolitický člověk jedl. Strava se skládá hlavně z masa a ryb, které mohl lovit prehistorický člověk, a rostlinné stravy, včetně ořechů, semen, zeleniny a ovoce. Všechna zrna a zpracované mouky jsou vyloučeny, protože prehistorický věk předcházel pěstování plodin. Mléčné výrobky jsou zakázány-raný člověk nevychovával zvířata pro maso nebo mléko. Med je jediným cukrem, který je ve stravě povolen, protože rafinovaný cukr, jak jej známe, neexistoval. A příjem soli je omezený, protože naši předkové neměli před 20 000 lety přesně připravené solničky. Zpracované potraviny v jakékoli formě jsou zakázány a maso by mělo být krmeno trávou, protože se více podobá přirozené stravě potulných zvířat.

Kritici ale tvrdí, že paleo dieta dramaticky zjednodušuje to, co pravěký člověk jedl. Zatímco paleo dieta klade důraz na maso a ryby, není jasné, že bílkoviny tvořily většinu skutečných prehistorických diet.

Stejně jako u našich moderních stravovacích návyků by se strava v paleolitické éře velmi lišila podle místa. Skupiny, které se usadily v pouštních lokalitách, by neměly přístup k rybám a pravděpodobně ani k jídlu. Ořechy, semena, a dokonce i hmyz by hrály velkou roli v jejich stravě. Skupiny žijící v chladnějších oblastech měly malý přístup k čerstvé zelenině nebo ovoci. Jejich strava by byla téměř výhradně na bázi masa a jedli by všechny části zvířete, aby nahradili dietní nedostatky způsobené nedostatkem čerstvých produktů. Kritici poznamenávají, že moderní paleo diety tyto detaily neberou v úvahu.

Bylo jídlo skutečně zdravé?

Nejkontroverznějším aspektem Paleo diety jsou však tvrzení o její prospěšnosti pro zdraví. Zatímco většině Američanů by určitě prospěla konzumace více ovoce a zeleniny, je těžké dokázat, že prehistorický člověk byl nějak zdravější než jeho moderní protějšky.

Naopak, většina dětí tehdy zemřela před dosažením věku 15 let a jen i dospělí se zřídka dožili více než 40 let.

Takže buďme rádi za naši pestrou stravu!

