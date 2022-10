Jak vypadaly hostiny Vikingů: Jejich sváteční delikatesa by nás dnes znechutila

Elena Velímská

Vikingové nebyli jen bojovníci a mořeplavci, ale i farmáři a zemědělci. Drsné podnebí a těžká každodenní dřina vyžadovaly výživnou a kaloricky hodnotnou stravu, aby byli fyzicky zdatní a silní. Jedli tedy vydatně a dopřávali si, ale jen dvakrát denně. Ale takové hostiny a oslavy! Ty skutečně končily, ještě lépe řečeno musely končit nacpaným břichem.

Vikinská strava

Dřív než nahlédneme na hodovní stůl Vikingů, podíváme se, co jedli a z čeho si připravovali pokrmy. Běžná vikinská hospodářství nebyla příliš veliká, ale poskytovala dostatek potravy i pro širší rodinu. Z obilovin se pěstovaly ječmen a žito, často i oves. Ječmen hlavně na výrobu piva, které se ochucovalo chmelem. Z rozemletých obilovin se pekl chleba a dělala kaše. Vikingové jedli hodně zeleniny. A to různé druhy divoké kořenové, dále zelí, tuřín, z luštěnin pak hrách a fazole. Pěstovali cibuli, česnek a pórek, které jedli ve velkém množství, a také kopr, hořčici, křen, ale i byliny jako tymián nebo petrželku. Divoké byliny a rostliny také sbírali. Kromě záhonů a polí měli sady s jabloněmi, hrušněmi a třešněmi. Na jahody, borůvky, maliny a jiné drobné plody chodili do lesa. Vikinskou velmi oblíbenou pochoutkou byly ořechy. Lískové byly domácí, vlašské si dováželi.

Téměř čtvrtinu jídelníčku Vikingů tvořily ryby, které si ulovili. A to jak sladkovodní tak mořské. Na svých farmách chovali hospodářská zvířata a drůbež, takže jedli hovězí, vepřové, skopové, jehněčí i drůbež. Kachní a slepičí vejce si zpestřili vejci mořských ptáků. Krávy Vikingové chovali i jako dojnice, na jejich jídelníčku tak nechyběly mléčné výrobky. Pili mléko, podmáslí, vyráběli sýry, skyru, tvaroh a máslo. Sladili medem. Jediná sladkost bylo sušené ovoce. Jedli velmi zdravě, jak se uvádí, ale zdá se, že i chutně.

Příležitost slavit

Jak se říká, příležitost slavit se najde vždycky. Vikingové také pořádali hostiny z různých důvodů. Slavili úspěšné loupežné výpravy či lov, hostina se pořádala na počest nejlepšího „nájezdníka“, velitele, náčelníka komunity i bohů. Stejně jako po celá staletí snad ve všech kulturách, na žádné svatbě nechyběla svatební hostina. Svatby se obvykle konaly na podzim, tedy v době sklizně a hojnosti. Tradičně se slavily svátky. Pořádně oslavit se musela jarní rovnodennost, kterou přinášela bohyně jara Ostara, aby byla země plodná. V létě vyráželi Vikingové na loupežné, obchodní a rybářské výpravy, za letního slunovratu se proto slavila mořeplavba. Konec léta a podzim patřily „dožínkám“, oslavám boha sklizně Mabona. Bůh Jul přinesl zimní slunovrat a tradiční svátek, který trval od 20. do 31. prosince. Menší hostiny a oslavy trvaly jen pár dní, ty velké spojené s rituály zřídka končily dřív, než za dvanáct dní.

Buďte vítáni

Běžná oslava probíhala v rodinném kruhu, na významné oslavy a hostiny se scházely celé komunity. Jedlo se u dlouhého stolu s lavicemi. Jídelníček hostiny závisel na možnostech a bohatství hostitele. V každém případě platilo, že všichni skutečně museli mít „plná břicha“, museli se dobře najíst a napít. Vikingové neměli žádné tradiční jídlo spojené s určitým svátkem. Na hostině se podávaly běžné pokrmy, avšak v mnohem větším množství a rozmanitosti. Vepřové, hovězí, drůbež se opékalo na rožni případně vařilo. Vikingové milovali dušené maso se zeleninou. Podávala se tedy vydatná dušená masa s talíři plnými zeleniny připravené na másle. Dále pak nasolené ryby. A čerstvý chléb, ten nesměl chybět, stejně jako ovoce a ořechy. Vikingové měli sůl, někteří i pepř. Bohatí si dováželi koření. Na hostině se vypily kádě piva a medoviny. Bohatší Vikingové nabízeli i opojná ovocná vína.

Oslavám konce roku a při příležitosti náboženských svátků či události hostině předcházelo rituální obětování zvířat. Krví pokropili oltář a maso se snědlo při hostině. Nejčastěji to bylo jehně nebo kůzle. Vikingové ale obětovali i koně, kterých si nesmírně vážili. Jejich obětování bylo projevem hluboké úcty a oddanosti k bohům. Koňské maso se připravovalo jako kebab, ale i na mnoho dalších způsobů. Bylo považováno za nejlepší maso a delikatesu každé hostiny. Pokud nechal hostitel porazit koně na svou hostinu, byla to opravdu významná událost.

Jídelníček hostiny závisel na možnostech a bohatství hostitele

Hodovní veselice

Hostiny ve vikinské společnosti hrály významnou roli. Byly výjimečnou příležitostí velkých setkání, radosti a zábavy. Všichni se oblékli do „svátečního“, ženy se ozdobily šperky. Na hostinách hráli k tanci muzikanti, vystupovali skaldové, tedy pěvci hrdinských písní, básníci přednášeli ságy a básně o vikinské historii. Pro mladé válečníky se pořádaly hry a zápasy. Všichni se nejen přejedli a přepili, ale hlavně také pobavili.

