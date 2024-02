Každý muž má jiný vkus na ženy. Ale na tom, co jim na ženách vadí, se jednohlasně shodnou. Dokonce víme přesně, která znamení přesně nesnáší na svých partnerkách určité vlastnosti.

Muži vám vzkazují: „Tohle prosím nedělejte, pokud o nás nechcete přijít!“ Jsou to věci, které jsou pro pány více než otravné a nesnesitelné. Pokud se v něčem v tomto článku nacházíte, okamžitě to přestaňte dělat. Jinak svůj protějšek od sebe odeženete.

1. Přílišná nezávislost:

Muži narození ve znamení Býka nebo Lva nesnáší, když je jejich partnerka příliš nezávislá. Taková žena, která s nimi nespolupracuje a dělá si to, co chce, je pro ně neakceptovatelná. Tito muži preferují ženu, která si váží jejich podpory i vynaložené energie do jejich vztahu. Svobodomyslnou partnerku, která se chová jako Janis Joplin, žádný chlap ve skutečnosti pro dlouhodobý vztah nechce.

2. Nadměrná citlivost:

Pánové, kteří se narodili ve znamení Střelce nebo Berana by mohli mít potíže s partnerkami, které jsou přehnaně přecitlivělé. Řeč je o dámách, které fňukají, stěžují si na každou hloupost. Tito zrozenci vyloženě nesnesou emocionálně labilní dámy. Chtějí mít pohodovou přítelkyni, která má smysl pro humor a pojede s nimi bez problémů třeba kempovat.

3. Nedostatek sebevědomí:

Zrozenci Lva nebo Štíra mohou být odpuzováni ženami, které nemají žádné sebevědomí. Dámy, které si nestojí za svým, nebo neumí vyjádřit svoje potřeby a touhy, jsou pro muže všeobecně velmi nepřitažlivé. Každý muž si přeje sebevědomou partnerku, která ví, co chce a má jasno o své budoucnosti.

4. Přehnaná kritičnost:

Blíženci a Vodnáři nemohou žít se ženou, která je příliš kritická nebo neustále hledá na druhých chyby. Neradi poslouchají pomluvy a negativní hodnocení na všechny kolem, včetně sebe. Chtějí být svou partnerkou podporováni, nikoli kritizováni a sekýrováni za každou maličkost.

5. Neschopnost komunikovat:

Muži narození ve znamení Ryb nebo Kozoroha by mohli mít problémy s partnerkou, která není upřímná. Tito pánové upřednostňují ženy, které jsou schopné otevřeně komunikovat nebo sdílet své pocity a myšlenky. Chtějí se cítit spojeni se svou partnerkou a mluvit spolu otevřeně o všem, bez jakýchkoli tabu.

