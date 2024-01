Vzpomínáte na bezstarostné dny na vysoké škole, kdy se váš jídelníček skládal hlavně z pizzy a piva? S přibývajícím věkem je význam stravy stále zřetelnější a hraje zásadní roli pro naše celkové zdraví. To, co jíme po padesátce, totiž může ovlivnit nejen délku, ale především kvalitu našeho života.

Na co si dát pozor

Občasné požitky jsou sice naprosto přijatelné, přesto je po padesátce nutné dávat si pozor na některé potraviny. Uvědomění si vlivu stravy na stárnoucí tělo je prvním krokem ke zdravému a spokojenému životu.

Co tedy definuje „dobré“ nebo „špatné“ potraviny pro osoby po padesátce? Abychom na tuto otázku odpověděli, pojďme se ponořit do toho, jak vyvážená a zdravá strava přispívá k optimálnímu stárnutí.

Vzhledem k tomu, že se metabolismus s věkem přirozeně zpomaluje, může udržování kdysi zdravé stravy neúmyslně vést k nadbytku kalorií, což přispívá k přibývání na váze. Správná strava pro osoby starší 50 let řeší různé zdravotní problémy související s věkem a podporuje celkovou pohodu. Pozitivní účinky zdravé stravy, které jsou v mládí často přehlížené, jsou s přibývajícím věkem stále důležitější, zejména pokud čelíme zdravotním problémům a změnám souvisejícím s věkem.

K některým potravinám je třeba po dosažení 50 let přistupovat opatrně a pochopení těchto možností je pro podporu zdravého stárnutí zásadní. A nejen to. Některé potraviny bychom po padesátce jíst neměli, pokud nechceme úmyslně ničit své srdce. Víte, které potraviny to jsou?

Srdci škodlivé

Našemu srdci s přibývajícím věkem škodí zpracované a balené potraviny. Tyto potraviny s vysokým obsahem sodíku, přidaných cukrů a nezdravých tuků mohou zvyšovat riziko srdečních onemocnění a vysokého krevního tlaku.

Čím si ničíme srdce:

Zdroj: Youtube

Stejným tabu by po padesátce měly být sladké nápoje. Nápoje, jako jsou limonády a slazené čaje, přispívají k nárůstu hmotnosti a zvyšují riziko cukrovky 2. typu. Lépe na tom nejsou ani smažená jídla. Smažená jídla s vysokým obsahem nezdravých tuků a velkým množstvím kalorií mohou zvyšovat riziko srdečních onemocnění a dalších zdravotních problémů.

Pozor je třeba dát si také na mléčné výrobky s vysokým obsahem tuku. Plnotučné mléčné výrobky mohou mít vysoký obsah nasycených tuků, což zvyšuje riziko srdečních onemocnění. Červené maso je sice dobrým zdrojem bílkovin, ale jeho nadměrná konzumace může zvyšovat riziko některých druhů rakoviny a srdečních onemocnění.

Abychom si i po padesátce udrželi dobré zdraví, je nutné nutné snížit obsah sodíku, omezit cukr, snížit příjem nasycených tuků obsažených v másle, sýrech a mléce, abyste snížili hladinu cholesterolu a riziko srdečních onemocnění.

Je bezesporu nutné zredukovat množství přijatých sacharidů, které mohou způsobit přibírání na váze a kolísavou hladinu krevního cukru. Po padesátce rozhodně omezte příjem alkoholu. Většina alkoholických nápojů má vysoký obsah kalorií a cukrů. Umírněnost je klíčem k tomu, abyste se vyhnuli negativním účinkům na vaše zdraví.

Omezte smažená jídla. Zvolte zdravější způsoby přípravy, jako je pečení, smažení nebo grilování, abyste snížili příjem nezdravých tuků. Kontrolujte příjem zeleniny a nízkotučných mléčných výrobků a omezte příjem kávy.

Zdroje: www.cnbc.com, www.everydayhealth.com, www.healthline.com