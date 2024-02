Jídlo před spaním je běžným (zlo)zvykem, ale ne všechny potraviny jsou stejné, pokud jde o noční svačinu. Některé potraviny mohou narušit váš spánek, způsobit nepohodlí, a dokonce dlouhodobě ovlivnit vaše zdraví. Tady je názor odborníků na to, jakým potravinám byste se měli před spaním vyhýbat.

Zda je konzumace jídla před spaním prospěšná nebo škodlivá, je stále předmětem diskuse. Zatímco malá zdravá svačinka může být v pořádku, konzumace některých druhů potravin může vést k neklidné noci.

Porozumění tomu, kterým potravinám se před spaním vyhnout, může pomoci zlepšit kvalitu vašeho spánku a celkové zdraví.

Jídlo před spaním a potenciální škody

Jídlo těsně před spaním může být v rozporu s přirozeným cirkadiánním rytmem vašeho těla, což může vést k narušení spánku. Potraviny s vysokým obsahem tuků, cukru a některých stimulantů vás mohou nutit k převalování a otáčení, což ztěžuje dosažení hlubokého spánku.

Pokud se bez večerní svačinky neobejdete, co tedy můžete sníst?

Potraviny, které jsou přípustné

Pokud máte před spaním hlad, je bezpečnější volbou lehké občerstvení s nízkým obsahem cukru. Potraviny jako zelenina připravená v páře, jablko s arašídovým máslem nebo malá porce řeckého jogurtu mohou uspokojit noční návaly hladu, aniž by narušily váš spánek.

Má jídlo skutečně vliv na váš spánek?

Zdroj: Youtube

Toto ale rozhodně nejezte!

Samozřejmě ale existují potraviny, kterým byste se před spaním měli rozhodně vyhnout. U většiny z nich vás to asi nepřekvapí.

Jejich konzumace před spaním může vést k problémům se spánkem, žaludečním potížím a nočnímu buzení. Časem to může přispět k cyklu špatného spánku a nezdravých stravovacích návyků.

Čokoláda: Čokoláda překvapivě obsahuje kofein a cukr, které mohou narušit váš spánek tím, že vás udržují vzhůru a snižují kvalitu hlubokého spánku.

Hamburger se slaninou: Vysoký obsah tuku v potravinách, jako jsou hamburgery se slaninou, může vyvolat reflux kyseliny, což znepříjemňuje spánek.

Kuřecí maso: Potraviny s vysokým obsahem bílkovin, jako je kuřecí maso, se mohou dlouho trávit, což vás může udržovat vzhůru.

Pizza: Kombinace tučného sýra a kyselé rajčatové omáčky v pizze může být receptem na pálení žáhy a poruchy spánku.

Zmrzlina: Zmrzlina s vysokým obsahem tuku a cukru může zvýšit hladinu cukru v krvi, což vede k poruchám spánku.

Obiloviny a mléko: Cukr v obilovinách a laktóza v mléce mohou způsobit nepříjemné pocity a zvýšení hladiny cukru v krvi během noci.

Celer: Celer je přírodní diuretikum, a proto může vést k častým návštěvám toalety, což může narušit váš spánek.

Těstoviny: Jednoduché sacharidy v těstovinách mohou zvýšit hladinu cukru v krvi a ovlivnit tak váš spánkový cyklus.

Pálivé papriky: Pálivé potraviny mohou zvyšovat tělesnou teplotu a způsobovat nepříjemné pocity, což ztěžuje usínání.

Káva a alkohol: Je známo, že obě tyto látky výrazně ovlivňují kvalitu vašeho spánku, přičemž kofein vás udržuje vzhůru a alkohol brání hlubokým fázím spánku.

Může za vaše problémy se spánkem jídlo?

Odpověď není jednoznačná, ale ano, vaše stravovací návyky v pozdních nočních hodinách mohou být významným faktorem ovlivňujícím kvalitu vašeho spánku.

Vyhýbáním se určitým potravinám můžete zvýšit své šance na klidný spánek.

Pro udržení dobré spánkové hygieny je důležité dávat pozor na to, co jíte před spaním. Vyhýbáním se potravinám, které narušují spánek, a volbou zdravějších alternativ si můžete dopřát klidnější a omlazující spánek. Nezapomeňte, že pokud jde o jídlo před spaním, může rozhodnout to, co si vyberete k svačině.

Zdroje: www.cnet.com, www.sleephealthsolutionsohio.com, northfloridasleepsolutions.com