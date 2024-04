Oslavili jste šedesátku a říkáte si: „Co s tím?” Na jednu stranu se nechcete zbytečně zestařit, ale ani netoužíte vypadat jako přerostlá puberťačka. Zároveň možná toužíte skrýt pár nedokonalostí nebo naopak vkusně zvýraznit své přednosti. Co by vám ve skříni nemělo chybět?

I přestože jsou svíčky na dortu neúprosné, šestý křížek na krku neznamená, že byste se měly zahalit od hlavy až k patě, či se mermomocí snažily vypadat jako středoškolačky.

Najít vhodné kousky, v nichž byste se cítily pohodlně, je ale někdy tvrdý oříšek. Podle odborníků na módu se však nemusíte bát experimentovat a najít si svůj styl.

Toužíte-li ušetřit a nelámat si hlavu, kdykoliv se chystáte otevřít dveře bytu a vyjít ven do společnosti, je dobré mít v šatníku pár základních kousků, jež lze téměř donekonečna kombinovat.

Móda pro dámy nad 60

Pokud se chcete cítit pohodlně, neměly byste zapomenout na kvalitní spodní prádlo. V případě, že si nejste jistá svou velikostí, navštivte specializovanou prodejnu se školenými prodavačkami. V dnešní době je navíc finančně dostupné nechat si podprsenku ušít přímo na míru.

Jestli máte ráda džíny, s pokročilejším věkem se jich nemusíte vzdávat, ba naopak. Kalhoty vhodného střihu, bez děr nebo šisování, vám dokáží ubrat několik let. Klíčovým pravidlem je však, aby sedly jako ulité a nevytvářely dojem tepláků. Zapomeňte proto na módní oversize modely nebo kusy s gumou v pase.

Stejné pravidlo platí pro plátěné kalhoty s puky. Právě ty byly populární v době našich babiček, jelikož se hodily jak do obchodu, tak na pohřeb.

Elegantní v jakékoliv situaci

Ve vašem šatníku by rozhodně neměly chybět košile nebo halenky, které je vhodné zastrčit do kalhot, nebo sukně. Hodí se nejen do práce či restaurace, ale barevné nebo vzorované kusy si můžete dovolit vzít i na výlet.

Během chladných dnů nebo večerů se vám také budou hodit svetry, kardigany a saka. Vybírejte spíše polopřiléhavé a jednobarevné. Dají se lépe zkombinovat. Délku volte nejlépe po boky.

Milovnice sukní a šatů se svých oblíbených modelů nemusí vzdát ani po šedesátce. Chybu neuděláte s rovnými nebo mírně zúženým pouzdrovým a áčkovým střihem a midi délkou.

S čím rozhodně pryč?

Jednou ze základních rad stylistky Michelle Shelly je, aby starší ženy své tělo nezahalovaly do splývavých tunik. I přestože jsou velmi pohodlné, zbytečně skrývají křivky. Dalším přešlapem jsou volná trička a volné kalhoty či sukně.

Zapomeňte i na důchodcovské boty z lékáren. Raději investujte do jednoho páru, který můžete nosit téměř celoročně a do něhož, pokud potřebujete, můžete vložit ortopedickou vložku.

Samostatnou kapitolou jsou, podle stylistky, kabelky a tašky. Z praktického a zdravotního hlediska je s přibývajícími křížky vhodnější pořídit si tzv. crossbody nebo elegantní batůžek. Budete mít nejen volné ruce, ale také rovná záda.

