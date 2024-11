Ačkoliv je věk jen nepodstatné číslo, nad určitými věcmi je dobré přemýšlet právě s přihlédnutím k věku. Patří sem například oblečení. Některé kousky oblečení totiž na ženách vypadají lacině. Obzvláště v případě, že je vám nad padesát.

Styl a šarm

Každá žena by měla být krásná a za každé situace dbát na to, aby jí to co možná nejvíce slušelo. To se týká jak péče o sebe samu, tak oblečení, které si na sebe oblékne.

Nosit bychom samozřejmě měli to, v čem se cítíme nejlépe, a co nám podle nás sluší. Přesto se naše osobní preference mohou někdy značně lišit v tom, co by nám poradili odborníci.

To se týká právě oblečení a kousků, které na sebe čas od času vezmeme. Podle vlogerky, Beth Djalali, bychom nikdy neměli dát na to, co právě frčí, anebo co vidíme v obchodech nejčastěji.

Neznamená to, že právě to nám musí slušet. Přemýšlet nad oblečením by měla každá žena nad padesát let. Móda, pro kterou se rozhodne, by totiž měla působit mladistvě a zároveň sofistikovaně.

Jinak se také může stát, že konečný styling outfitu vyjde v niveč a bude působit až příliš lacině. Co by tedy podle vlogerky Beth ženy nad 50 rozhodně nosit neměly?

Toto nenoste

Pokud nechcete vypadat starší a nepřejete si, aby set vašeho oblečení vyzněl lacině, vynechte skinny džíny. Ty se podle Beth na starší ženy nehodí. Nosit byste neměla ani crop topy.

Věci, které byste po 50 neměli nosit:

Zdroj: Youtube

Důvodem je často mírně zvětšené bříško, se kterým se ženy po padesátce potýkají a které v crop topu zbytečně upoutá pozornost kolemjdoucích. Finální styling v tomto kousku oblečení rozhodně nebude působivý.

Ženy po padesátce by měly zapomenout na minisukně a na místo nich zvolit sukně ve stylu midi, které končí lehce pod koleny. Vyhnout se je třeba jehlovým podpatkům, protože neprospívají kloubům.

Přemýšlet byste pak měla také nad doplňky, jako jsou kabelky, které by podle Beth neměly obsahovat velká a nápadná loga. To samé doporučení pak platí také pro topy.

Ty volte volnější a bez potisků. Topy by pak měly splňovat ještě jedno pravidlo. Neměly by být příliš upnuté. Vyhnout se je nutné také ultra krátkých šortkám a kalhotám a džínům s nízkým pasem.

Ty podle Beth působí opravdu velice lacině a navíc mohou odhalit nedokonalosti těla starší ženy. Myslete na to, že méně je v tomto ohledu vždy více a že v jednoduchosti tkví skutečná krása.

Zdroje: femina.hu, my.liveyourtruth.com, www.nadamanley.com