Znáte to, jdete naplnit buben pračky s oblečením a v poslední chvíli pro jistotu začnete prohledávat všechny kapsy. Nestačíte se divit, co všechno v nich najdete. Zapomenuté posmrkané kapesníky, účtenky, peníze a někdy i žvýkačky. Které věci byste v kapsách ale neměli nikdy najít?

Kapsy na našem oblečení mnohdy nahrazují menší příruční kabelky nebo ledvinky. Nosíme v nich často naše nejdůležitější věci, klíče, peněženku a telefon. Možná jste o tom nikdy neslyšeli, ale právě tyto předměty skryté v konkrétních kapsách mohou mít vliv na naše chování a náladu.

Védská moudrost

Tradiční védská učení nesou pradávnou moudrost, kterou lze aplikovat i na dnešní dobu. Historie tohoto učení sahá do dávné minulosti lidstva. Učí nás různé způsoby, jak dosáhnout harmonie a pozitivní energie v našem životě. Každodenní činnosti ovlivňují naše chování, náladu a celkovou pohodu. Věřte nebo ne, ale vliv na tyto procesy má i to, co nosíme po kapsách.

Peníze a peněženky

Pokud se rádi vyhnete finančním problémům a nedostatku peněz, nenoste je nikdy v zadní kapse. Týká se to jak peněženky, tak samotných mincí nebo papírových peněz. Zadní kapsa je totiž spojena s mulandhára čakrou, která je propojena právě s vaší finanční stabilitou.

Abyste předešli nepříznivé finanční situaci, nebo snad dokonce ztrátě peněz nebo dluhům, dejte si peněženku vždy do přední kapsy. Peněženka patří ideálně do tašky. Jednoduchá změna vašich návyků je účinný způsob, jak integrovat principy védské nauky do svého každodenního života.

Mobilní telefony

Mobilní telefon v dnešní době nedávají lidé pomalu z ruky. Odcházíte ven a samozřejmě si ho berete s sebou. Většinou si jej narychlo strčíme právě do kapsy. Měli byste si dát ale velký pozor, do jaké kapsy si ho dáváte. Vyhnout byste se měli té náprsní na hrudi nebo kapse u košile. Ve středu hrudníku se totiž nachází velmi důležitá srdeční čakra.



Ta je v Indii považována za energetické centrum emocí, lásky, soucitu, harmonie a vzájemného spojení s ostatními lidmi i světem kolem nás. Mobil si tedy nedávejte nikdy do blízkosti svého srdce, lepší bude schovat jej kapsy u kalhot nebo do tašky. Zabráníte tím blokování energií, které ovlivňují vaše emoce a vztahy.

close info Pormezz / Shutterstock zoom_in Správné nošení peněženky vám může údajně přinést do života hojnost. Naopak nošení peněz nebo peněženky na špatně zvolených místech vás možná přivede do dluhů.

Ostré předměty a klíče

Védská astrologie říká, že předměty a symboly jsou často nositelé určitých energií a mají vliv na náš život. Někteří lidé věří, že ostré předměty, zejména ty, které jsou spojeny s násilím, přitahují negativní energii a násilné události. Symbolizují podle nauky konflikt, nebezpečí a negativní síly.

Pokud vám to dává smysl a věříte ve védské učení, jistě cítíte, že nošení ostrých předmětů v kapse může ovlivnit vaše energetické pole. Tyto předměty noste raději ve speciálním ochranném váčku, pouzdru nebo klíčence. Budete to celkově bezpečnější, a to i z praktického hlediska.

Nepořádek a chaos

Pořádek musí být, a to i podle pradávných Véd. Organizace a uklizené věci reflektují obecný princip zachování čistoty, pořádku a harmonie v našem životě. Udržování pořádku v kapsách je způsob, jak zajistit pozitivní energie kolem nás. Veškerá energie volně cirkuluje, a proto se cítíme lépe.

A pozitivně to ovlivňuje i naši mysl, protože pořádek v životě zrcadlí pořádek v hlavě a naopak. Prohlédněte si ptoto každý den své kapsy a vyházejte staré kapesníky, lístky nebo účtenky. Zapomenuté mince si schovejte do prasátka, jednoho dne vás překvapí, kolik jich bylo.

Přetížení kapes

Není dobré se v životě přetěžovat a klást na sebe vysoké nároky. To samé platí i o našich kapsách, nepřetěžujte je. Noste v nich jen to, co je opravdu nezbytné mít při sobě.

Těžké a zbytečné předměty po kapsách ovlivňují energetickou rovnováhu ve vašem těle. Čím větší váha vašich kapes, tím větší je pocit neklidu a nepohodlí. Vyprázdněte proto své kapsy a ulevte své duši.

Zdroj: astrotalk.com