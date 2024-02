Kuchyně, často považovaná za srdce domácnosti, může být také centrem nebezpečí. Od ostrých předmětů po vodu a otevřený oheň, je to místo potenciálních nebezpečí. Překvapivě však nejvýznamnějším rizikovým faktorem není nůž nebo nefunkční spotřebič, ale věci, které do kuchyně zkrátka nepatří.

Co nemít v kuchyni

Zeptejte se majitele domu na jeho přání ohledně kuchyně a pravděpodobně uslyšíte společný refrén. Touha po větším úložném prostoru. Je to věčný problém, se kterým se potýká mnoho lidí. Uprostřed hledání dalších skříněk a chytrých úložných řešení se však skrývá jednoduchá, ale účinná strategie, která je často přehlížena – dekompozice.

Řešením, jak rozšířit úložnou kapacitu v kuchyni, není vždy přidání dalších polic nebo regálů. Někdy je to o přehodnocení toho, co do tohoto kulinářského prostoru skutečně patří. Identifikací a přemístěním položek, které neodpovídají účelu kuchyně, můžete odemknout svět organizačních možností a přestat si škodit.

Vázy jsou sice krásné, ale často se v kuchyni ocitají na nesprávném místě a zabírají cenné místo na pracovní desce nebo ve skříňkách. Tím se také stávají potenciálním nebezpečím.

Stačí neopatrný pohyb a z krásné vázy může být hromada nebezpečných střepů. Zvažte jejich přemístění do prostor, jako je sklep, garáž nebo spíž, kde nebudou bránit funkčnosti kuchyně ani vašemu bezpečí.

Do kuchyně rozhodně nepatří větší množství papíru. Ten však často právě v kuchyni hromadíme. Na kuchyňské lince se povalují různé papíry, od nevyžádané pošty až po létaky s akcemi v supermarketech.

Je důležité si uvědomit, že v kuchyni často manipulujeme s plynovým sporákem. Stačí malá nepozornost a z hromady papíru může být nebezpečný požár. Vytvořte si systém pro rychlé vyřizování příchozí pošty, a to buď tak, že ji ihned roztřídíte, nebo pro její zpracování vyčleníte určitý prostor mimo kuchyň.

Bezpečí na prvním místě

Uložení přebytečných papírových utěrek nebo konzerv v kuchyni může ztížit přístupnost a vytvořit zbytečný nepořádek. Zvolte alternativní úložné prostory, jako jsou skříňky mimo dosah pracovní plochy nebo horní police, a uvolněte tak hlavní prostor v kuchyni.

Co nedělat v kuchyni:

V kuchyni by se neměly vyskytovat ani osobní předměty. Věci jako klíče se často dostanou do kuchyně, ale mohou narušit efektivitu prostoru a vaši bezpečnost. Uvědomte si, kde všude je během dne necháte a kolikrát na ně sáhnete neumýtými rukami.

Pro tyto věci vyčleňte vyhrazená místa v blízkosti vchodů nebo je ponechte v kabelkách, abyste zachovali prostředí bez nepořádku.

Co dalšího do kuchyně rozhodně nepatří? Náhodný sortiment. Odolejte pokušení označit kuchyň jako místo, kam se budou odkládat různé předměty, jako je nářadí, hračky nebo výrobky osobní hygieny.

Do prostoru kuchyně rozhodně nepatří brýle. V kuchyni se však mohou zašpinit. Pokud brýle nechcete neustále čistit, ponechte je raději v jiné místnosti.

Pro zefektivnění organizace vytvořte pro tyto předměty zvláštní úložné zóny mimo kuchyň. Dodržováním těchto zásad můžete optimalizovat funkčnost kuchyně a vytvořit příjemnější prostředí pro vaření.

Také díky tomu zajistíte bezpečí nejen sobě, ale i svým dětem, pro které kuchyň není dobrým místem na hraní. Nezapomeňte, že klíčem k efektivnímu skladování není vždy přidání dalšího prostoru, ale maximální využití toho, co již máte.

