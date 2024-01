close info Krakenimages.com

16. 1. 2024

Určitě to znáte. Nemáte navařeno, tak sáhnete do mrazáku, kde se nachází škála potravin od zeleniny a ovoce až po maso a hotové pokrmy. Často mrazák využíváme jako úschovnu pro potraviny, které bychom jinak museli vyhodit. Některé ale po datu spotřeby není dobré jíst. Víte, které potraviny to jsou?

Trvanlivost a spotřeba Na obalech potravin se můžeme setkat se dvěma pojmy. Ačkoliv si často myslíme, že jsou totožné, opak je pravou. Minimální trvanlivost je ukazatelem, který dovoluje danou potravinu zkonzumovat ještě nějaký čas po uplynutí trvanlivosti. Oproti tomu pojem "zkonzumujte do" jasně říká, do kdy je nutné potravinu sníst, abychom sami sobě neublížili. Zkonzumovat tedy takový výrobek „po“ datu spotřeby může být rizikové a tělu škodící. Ať už je na výrobku napsané „Spotřebujte do“ nebo „Minimální trvanlivost do“, vždy platí, že do uvedeného data by si měl výrobek zachovat svou nejvyšší kvalitu. Zmrazování je jedinečnou metodou pro zachování výživové hodnoty, kvality a chuti různých potravin. Na rozdíl od potravin podléhajících rychlé zkáze v chladničce zůstávají zmrazené potraviny často bezpečné i dlouho po uplynutí data spotřeby, a to díky teplotám kolem 0 °C, které deaktivují mikroby způsobující kažení. Většina zmrazených potravin je sice bezpečná, jejich kvalita se ale tímto způsobem konzervace může časem snížit. Spálení mrazem a vysychání může změnit chuť a vzhled některých položek. Abyste se vyhnuli možnému plýtvání potravinami, používejte tyto mražené potraviny kreativně a přidávejte je do nákypů, pečených pokrmů nebo koktejlů. Co nejíst Správné skladovací postupy jsou zásadní pro zachování bezpečnosti zmrazených potravin. V mrazničce mějte teploměr pro sledování teploty, nevkládejte teplé položky přímo do mrazničky a minimalizujte její časté otevírání. Pokud jsou potraviny po rozmrazení cítit pachem nebo hnilobou, je nejbezpečnější je ihned zlikvidovat. Data spotřeby potravin mnohdy nesignalizují to, co si myslíte: Zdroj: Youtube Ani mrazák však není všespásný. Řada potravin, které jsou po datu spotřeby, se jíst nesmí. Dokonce ani v případě, že je právě vyndáte z mrazničky. Jsou to potraviny jako maso, včetně drůbeže a ryb. Po datu spotřeby není radno konzumovat vejce. I přes jejich přísnou kontrolu, jsou i vejce potravinou, která se rychle kazí, zejména při špatném skladování. Pokaždé, když si budete chtít připravit pokrm obsahující vejce, si k němu přivoňte. Případný zápach je jasným ukazatelem, že vejce ihned musíte vyhodit. Dalšími potravinami, které se nesmí jíst po datu spotřeby jsou měkké sýry. Sýrům jako ricotta či tvaroh po vypršení expirace hrozí vznik plísně. Ta se však nemusí objevit na jejich povrchu, nýbrž uvnitř. Tím se tyto potraviny stávají pro člověka rizikovými. Další potravinou, kterou bychom rozhodně po datu spotřeby neměli konzumovat, je chřest. Problematické jsou zejména hlavičky chřestu, které po uplynutí doby použitelnosti mohou vypouštět toxiny, které mohou zapříčinit nevolnost. Po uplynutí doby spotřeby není vhodné konzumovat ani listovou zeleninu jako je špenát a kapusta. Ta má po uplynutí doby použitelnosti nahořklou chuť a při přípravě salátu z prošlé zeleniny se vystavujete střevních potíží. close Magazín Co se stane s vaším tělem, když na týden přestanete úplně pít kávu? video I když je zmrazením obecně účinným způsobem, jak některé potraviny zachovat jedlé i po datu jejich spotřeby, vždy je potřeba si všímat nepříjemných pachů, nežádoucí textury a změny barevného odstínu. close Magazín Co se stane, když si v zimě ošetříte nohy ústní vodou. Rychle pochopíte, proč se tento trik dědí generace video Konzumace mražených potravin po uplynutí doby spotřeby je obecně bezpečná za předpokladu, že jsou potraviny správně skladované a jejich kvalita je přísně kontrolovaná. Pochopením pojmů „minimální trvanlivost“ a „spotřebujte do“ můžete plně využít potenciál potravin v mrazáku a zároveň si zajistit chutný a bezpečný kulinářský zážitek. Zdroje: www.realsimple.com, www.delish.com, www.foodnetwork.ca

