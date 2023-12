Radost z ušetřených peněz má většina z nás. Proto rádi nakupujeme ve slevách. Ty zahrnují nejen „akce”, ale také potraviny s blížícím se datem spotřeby nebo minimální trvanlivostí. Co když se ale čísla na obalu stala minulostí?

Snad v každém obchodě najdete přihrádku, v níž prodejci nabízejí zboží pyšnící se až padesátiprocentní slevou. Jsou jimi označené výrobky, které je nutné zkonzumovat co nejdříve. Snaží se tak zabránit plýtvání potravin, což oceňuje nejen naše planeta, ale také naše peněženka.

Řadě zákazníků se také stalo, že na svou oblíbenou pochoutku zapomnělo. Když ji našli, na základě červených čísel na obalu se rozhodli, že poputuje do koše. Bylo to však nutné? Na tuto otázku pomohou odpovědět pojmy „Spotřebujte do” a „Minimální trvanlivost”.

Data spotřeby a trvanlivosti

Těmito upozorněními musí být označeny všechny potraviny. Každé však znamená něco jiného. Datum minimální trvanlivosti je den, do něhož by měl výrobek, v případě neporušeného obalu a správného skladování, zůstat kvalitní. Nejčastěji se uvádí na trvanlivých produktech, jako jsou suché přílohy, konzervy a mražené polotovary.

close info Profimedia.cz zoom_in Pravidelná kontrola potravin je základ.

V případě, že sáček nebyl porušen a potravina byla uložena tak, jak doporučuje výrobce, je vysoce pravděpodobné, že bude v pořádku i po překročení avizovaného data. Například těstoviny, rýže, mouka, kakao, káva, koření, cukr a sůl si zachovávají své vlastnosti i rok po uplynutí minimální trvanlivosti. Müsli a oříšky, které obsahuje tuk, by ve spíži nemělo být déle než dva měsíce po expiraci.

Při kontrole kvality se vždy spoléhejte na své smysly. Suché potraviny by neměly páchnout a neměly by změnit barvu ani tvar. Konzervy, zavařeniny, kompoty, med a hořčice vám vydrží i několik let, nesmí mít ale vypouklé víčko. Vejce by měla být neškodná přibližně měsíc poté, co došlo ke snůšce. Jogurty uchovávané v lednici můžete bez obav sníst i pět dní po překročení data minimální trvanlivosti. Ubývají v nich ale bakteriální kultury.

Pozor na mrazák

Pojem „spotřebujte do” uvádí, do kdy je potravina zdravotně nezávadná. Nachází se většinou na čerstvých ingrediencích podléhající zkáze. Po uplynutí tohoto data byste je raději neměli jíst, ani když byly dodrženy podmínky skladování. Životnost těmto výrobkům můžete prodloužit jejich okamžitým zmrazením.

Zdroj: Youtube

Dejte si však pozor, aby jste do mrazáku nedávali již „chytnuté” suroviny. Neukládejte do něj ovoce, zeleninu, pečivo nebo maso, které je plesnivé, zapáchá nebo mění barvu. Proces rozkladu tím nezastavíte. Naopak, při rozmrazování ho ještě urychlíte, čímž dojte k množení nebezpečných bakterií. Ty mohou způsobit nepříjemné zažívací problémy nebo otravu.

Zdroje: www.idnes.cz, www.aazdravi.cz, www.prozeny.cz