Představte si svět, který zasáhl nový nebezpečný virus. Většina obyvatel zemře, vy ale máte to štěstí a jako jeden z mála přežijete. Co by se dělo po globální katastrofě? Nevěřte sci-fi filmům, prognóza vědců je ještě horší. Je třeba se připravit.

Rizika globální katastrofy

Ačkoliv tyto příběhy známe jen z knih nebo sci-fi filmů, nikdo nezaručí, že se něco takového nemůže skutečně stát. Jak by pak vypadal svět, pokud by přežili jen ti nejodolnější jedinci?

Co by museli vědět, aby mohli dál fungovat? Prognóza vědců se zdá být horší, než jakou známe. Na co je tedy třeba se připravit?

Ti, co by přežili globální katastrofu, by se o sebe museli umět postarat. V takových situacích je nutné přemýšlet a nebát se inovací, aby se lidé opět dostali tam, kde byli dlouho zvyklí žít.

Pokud by skutečně nastala globální katastrofa, mohli bychom zapomenout na internet. Jen těžko tak bude možné získávat informace z chytrých serverů. Přesto zde zůstává alespoň malá naděje.

Pokud přežijete a najdete nějaký chytrý telefon, jásejte. Právě s ním se díky kompasu budete i nadále moci orientovat. Pomůže vám nejen interní magnetometr, ale také naposledy načtená mapa.

GPS obecně bude funkční ještě několik měsíců po katastrofě. S malými odchylkami vám ukáže, kde se co nachází. Přesnost polohy se bude postupem času zhoršovat.

Zásoby jako hlavní priorita

Nejdůležitějším krokem vašeho přežití bude samozřejmě strava a dostatek tekutin. Jakákoliv konzerva přijde vhod. Zapomínat byste neměli ani na další přeživší. Nejde jen o pocit sounáležitosti, ale také o vzájemnou pomoc a podporu.

Po globální katastrofě bude všude mnoho mrtvých těl, nepříjemný zápach a pravděpodobně také kontaminovaná voda. Je proto potřeba postupovat vědomě. Jen těžko budete mít k dispozici chemii, která vám pomůže odhalit případnou závadnost vody.

Přesto nezoufejte. Jděte na to od lesa! Udělejte test za pomoci solární dezinfekce. Vezměte plastovou lahev a naplňte ji vodou. Nechte den nebo dva působit na prudkém slunci. Pak si můžete být jistí, že vaše voda neobsahuje žádné nebezpečné patogeny.

Zamořená budou také města. Podle vědců je dobré jít tam, kde uvidíte alespoň náznak přírody. Vždy se jedná o oblast s lepším vzduchem a kvalitnějšími podmínkami pro život. Vesnice tak budou místem, kde lidé budou moci opět započít řemeslnou výrobu a zemědělství.

Po globální katastrofě se prudce rozšíří nemoci. Je proto nutné snažit se za jakýchkoliv okolností dodržet základní hygienické návyky. Například mytí rukou. Pokud by svět zasáhla globální katastrofa, mýdlo vyrobíte z přírodních složek.

Draslík získáte proplachem vody popelem, uhličitan sodný ze spálených mořských řas. Ačkoliv se prognóza vědců, co by se stalo po globální katastrofě, jeví jako děsivá, člověk má šanci přežít. Je ale třeba se nevzdávat a hledat všechna možná řešení.

