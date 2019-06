Vzpomínka na módu 90. let: Směšné mužské trendy, které nosili všichni

Zní to možná trochu nostalgicky, ale i 90. léta minulého století jsou dnes už retrem. Pamatujete, co jste tenkrát nosili a jaké další módní kreace jste potkávali v ulicích?

FOTOGALERIE

Začátek 90. let byl pro Československo vzrušujícím obdobím. Otevřely se hranice a do obchodů vtrhly jak západoněmecké jogurty a prací prášky, tak fůra oblečení, které se dosud dalo sehnat jenom v Tuzexu. Všichni prahli hlavně po džínách, ale bezhlavě se nakupovaly i pozoruhodné doplňky typu neónově zelené tkaničky do bot. Nosilo se to, protože to bylo prostě k sehnání a nosit se to mohlo.

S pádem komunismu vyvstala ve společnosti otázka, "a co teď dál". Najednou tu byla svoboda názoru, vyznání i sdružování v různě zaměřených skupinách. Lidé hledali novou ideologii. Bez obalu jste mohli chodit do kostela, přihlásit se do skauta anebo se stát buddhistou. Mohli jste se oblékat jako pankáč, metalák nebo jako skinhead. A samozřejmě vám nikdo nebránil v tom, abyste si zamilovali americké seriály a gelovali si vlasy po vzoru Brandona Walshe.

Na výběr toho bylo skutečně dost. Rozmanitost stylů oblékání vycházela zejména z rozmanitosti hudebních žánrů. Nikdo se vás nemusel ptát, jakou hudbu posloucháte, každý na vás na první pohled viděl, zda dáváte přednost Backstreet Boys, nebo Nirvaně.

Otrhaný vzhled Kurta Cobaina si oblíbili nejen příznivci jeho hudby, ale také volnomyšlenkáři, kterým se po pár letech svobody znelíbil konzumní styl života vnucovaný kapitalismem. Obešly se seconhandy, zrecyklovala se stará ošumělá trička, vytáhly se flanelky po tátovi, ošoupané džíny se sem tam trochu natrhly, a grunge byl na světě. Za pár kaček jste zářili jako rocková hvězda. A protože kapitalistický oděvní průmysl nikdy nespí, zanedlouho jste všechny tyto ošoupané a roztrhané artefakty mohli koupit i v řádných obchodech za tisíce korun.

Fotogalerie vám živě připomene tuto sladkou éru 90. let, kdy mladí muži chtěli nejen vypadat cool, ale zároveň svým outfitem hodlali i něco vyjádřit. Některé z modelů se na ulicích (bohužel) vyskytují dodnes.