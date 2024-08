Externí autor 24. 8. 2024 clock 5 minut

Osobnost člověka se dá rozpoznat mnoha způsoby. Některé vlastnosti, ale mohou zůstat skryté, protože to tak podvědomě chceme. A leckdy nepřijdou na kloub vaší osobnosti ani vaši nejbližší. Zato následující tři iluze vás odhalí skoro okamžitě.

Nikdo nejsme osobnostně stejný, každý máme jiné rysy a je to tak správně. Jedině tak se totiž můžeme vzájemně doplňovat. Ale jací vlastně jsme doopravdy? Na to může odpovědět několik testů optické iluze, které na základě vašich rozhodnutí zjistí, jaká je vaše skrytá osobnost.

A proč optické iluze?

Vypadá to bláznivě, ale právě na základě toho, co na níže uvedených obrázcích uvidíte jako první, budete moci odhalit své skutečné já. Snažte se ale nebrat tyto optické iluze příliš vážně, protože vám neposkytnou komplexní, ale pouze dílčí přehled o tom, kdo jste jako člověk, a poslouží vám ve chvíli, kdy na sobě budete chtít něco změnit.

Pusťte se tedy do řešení optických klamů a nechte na sebe obrázky působit. Všímejte si toho, co vás upoutá na první pohled. Poté sjeďte dolů a zkontrolujte výsledek.

1. Optická iluze

Co právě vidíte před sebou? Na první pohled nejspíš růžový čtverec a v něm jednoduchý obrázek bílého zvířátka. Pokud teď kroutíte hlavou nad infantilností výjevu, nenechte se mýlit. Podle toho, jaké zvíře uvidíte na obrázku jako první, můžete zjistit, kdo vlastně jste. Tahle informace o vás totiž ledacos vypoví. Takže, co vidíte na první pohled? Je to kachnička, nebo králík?

close info Pinterest / Pinterest zoom_in Co vidíte jako první v této optické iluzi?

Pokud jste viděli králíka…

V případě, že jste jako prvního viděli králíka, jste logičtí lidé. Než uděláte krok, vždy ho pečlivě promyslíte se všemi plusy i minusy. Dá se tedy říci, že nikdy nejednáte impulzivně. I přesto, že jste velmi racionální lidé, máte v sobě dostatek citu a vřelosti, takže o vás rozhodně nikdo neřekne – studený psí čumák...

Jestliže jste viděli kachnu…

Padla vám do oka jako první kachnička? Tenhle obrázek na vás prozradil, že jste velmi emocionální. Vše prožíváte s patřičnými projevy k dané situaci. Kromě toho občas jednáte impulzivně, protože svoje emoce zkrátka neumíte udržet na uzdě. Vaše výkyvy nálad jsou pověstné a vaše okolí netuší, jak se zachováte v příští minutě, zda budete samý úsměv nebo budou lítat talíře.

2. Optická iluze

Na co se právě díváte? Přijde vám tenhle obrázek příliš složitý? Třeba ne. Záleží totiž na tom, jak se na něj podíváte. Jste zvědaví, co právě tahle optická iluze o vás prozradí? Otázkou je, co vidíte na první pohled. Dívá se na vás muž s dalekohledem, nebo jste nejdřív viděli auto?

close info Pinterest / Pinterest zoom_in Co vidíte na této optické iluzi?

Pokud jste viděli muže s dalekohledem…

…jste analytický člověk, který se nezaobírá maličkostmi, ale vždy sleduje celek. Rychle se učíte, ideálně prostřednictvím vizualizace. Načrtnete si základní krok,pak k němu přidáváte další. Jenom byste neměli zapomínat na jeden zásadní fakt, a sice že ďábel se skrývá v detailech. Dejte jim proto šanci, jelikož ty mohou pro váš život představovat důležité maličkosti, které by byla škoda opomenout.

Jestliže jste viděli auto…

Další variantou, kterou jste mohli vidět, je auto. Byl to první obrázek? Pokud ano, znamená to, že svoboda je pro vás velmi důležitá a nikdy byste neudělali nic, kvůli čemu byste o ni mohli přijít. Jste rození cestovatelé, kteří milují dobrodružství. Nezabýváte se malichernostmi a berete život jak přichází. Nehoníte se za pozlátkem, naopak kráčíte svým vlastním tempem a užíváte si.

3. Optická iluze

Co vidíte na posledním obrázku? Zaujal vás na první pohled plameňák? Anebo jste se zakoukali do něžné tváře ženy s barevnými vlasy? Možná vás teď napadá, co se dá z takové iluze zjistit. Překvapivě mnoho věcí, které se týkají vašeho vztahu k druhým lidem a jejich vztahu k vám. Co tedy vidíte na první pohled? Je to žena? Nebo vás jako první zaujal plameňák?

close info Pinterest / Pinterest zoom_in Co vidíte na tomto obrázku? Je to optická iluze a ledacos o vás prozradí.

Pokud jste viděli ženskou tvář…

...jste extrovertní člověk, kterého ale okolí do značné míry využívá. Možná nastal čas se zamyslet nad tím, jestli by nestálo za to si najít nový okruh přátel, takových, kteří vás přijmou takové, jací jste a budou vás podporovat. Nemáte nejmenší povinnost být s těmi, kteří vůči vám projevují toxicitu a nešetří kritikou jenom proto, že mají jiný názor.

Jestliže vás zaujal plameňák…

...vážíte si svobody a jste vůči svému okolí extrémně otevření. Kdykoli dostanete zákaz udělat něco podle svého, špatně takovou situaci snášíte a cítíte se sklíčení a frustrovaní. Rádi dáváte lidem druhé šance, protože víte, že nikdo není dokonalý. Pokud jde o vztahy, jdete do nich na sto procent, protože věříte, že i druhá strana k vám přistupuje stejně.

Zdroj: themindsjournal.com