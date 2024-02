Tarotové karty jsou jedním z nástrojů, díky kterým jsme schopni předpovídat budoucnost. Březen bude podle všech dostupných předpovědí bouřlivým měsícem, který s našimi životy pořádně zamává. Čeká vás rozchod, láska, anebo povýšení v práci? To všechno se dozvíte ve výkladu z karet.

Karta: Kolo štěstí

Beran (21. března – 20. dubna)

Právě Berany čeká období plné zvratů a novinek. Zadaní jedinci mají možnost posunout svůj vztah o něco dál. Single zrozenci mohou vyhlížet někoho nového, kdo je zaujme a ke komu zahoří vášnivou láskou. Důležité je otevřít se všemu, co přichází a nebát se zariskovat. Kdo se bojí, nesmí do lesa.

Karta: Smrt

Býk (21. dubna – 2. května)

Tato děsivá karta neznamená smrt jako takovou, ale konec něčeho starého a začátek nové životní etapy. V březnu je potřeba nechat odejít vše, co už vám neslouží. Pokud jste ve stagnujícím vztahu tzv. na mrtvém bodě, je lepší ho ukončit. Život je příliš krátký na to, abyste marnili svůj čas v něčem, co vás nedělá šťastnými.

Karta: Měsíc

Blíženci (22. května – 21. června)

Karta Měsíc představuje sílu intuice a podvědomí. Tito lidé by si měli dát pozor na nedorozumění, která kolem šíří. Ve vzduchu jsou zbytečné konflikty, kterým se dá jednoduše předejít. Komunikujte a mluvte maximálně otevřeně o svých pocitech a záměrech, aby nedošlo k nepochopení.

Karta: Slunce

Rak (22. června – 22. července)

Březen bude pro Raky báječným měsícem, který jim přinese do jarních dnů samou radost a smích. Věnujte se rodině a svým milovaným, obohatí to vaše vztahy a užijete si spoustu legrace. Pokud jste nezadaní, otevřete oči a nastražte smysly, abyste nepřehlédli novou známost.

Karta: Síla

Lev (23. července – 22. srpna)

Tento měsíc bude pro Lvi zatěžkávací zkouškou. Důležité je se nevzdat a dotáhnout své projekty a předsevzetí do konce. Ve vztahu se vám bude dařit, hvězdy ve vás zažehnou nový plamen lásky a to prohloubí vaši společnou intimitu. Jestli nemáte partnera, nezoufejte, protože si přitáhnete brzy pravou lásku.

Karta: Věž

Panna (23. srpna – 22. září)

Panny čeká v březnu nelehké období. Tito zrozenci by se měli připravit a snažit se být maximálně nad věcí. Objeví se totiž nějaké neshody a konflikty, které budou muset řešit. Může se to týkat vztahů na pracovišti, nebo v rodině. Nebude to nic příjemného, ale každá životní etapa má svůj důvod a posiluje nás.

Karta: Mír

Váhy (23. září – 23. října)

Březen bude pro Váhy doslova procházka růžovou zahradou. Slunce bude svítit jen pro vás a ptačí zpěv uslyšíte na každém kroku. Můžete se těšit na hezké období, které do vašich vztahů vnese harmonii, klid a mír. Tento měsíc se můžete plně oddávat vaší lásce a milostným touhám. Budete si připadat jako znovu zamilovaní.

Karta: Eremita

Štír (24. října – 22. listopadu)

Tato karta Štíry vyzývá, aby byli sami s sebou. Udělejte si čas na sebe a uspořádejte si své vlastní myšlenky. Březen je měsíc, kdy je potřeba naslouchat vlastním pocitům. Co skutečně chcete? Napište si, co potřebujete ve svém životě a vašem vztahu. Pomůže vám být nějaký čas úplně o samotě a v tichu.

Karta: Svět

Střelec (23. listopadu – 21. prosince)

Význam této karty je dokončení určité cesty. Pokud jste nezadaní, je na čase rozloučit se se samotou a přivítat nové možnosti. Možná se brzy objeví ten pravý partner, se kterým strávíte zbytek života. Pokud máte vztah, pečujte o něj a užívejte si pocitu bezpečí, pochopení a lásky, kterou vám partner poskytuje.

Karta: Spravedlnost

Kozoroh (22. prosince – 20. ledna)

Dlouho jste toužili po rovnováze ve vztahu a konečně ji získáte. Protože jste se od začátku ke své drahé polovičce chovali naprosto upřímně a férově, budete brzy sklízet šťavnaté ovoce. Vaše polovička si cení rovnocenného partnerství, které mezi sebou máte. Užívejte si harmonický vztah a prožívejte pocit vděčnosti.

Karta: Hvězda

Vodnář (21. ledna – 20. února)

Karta Hvězda vám naznačuje, že máte velké štěstí. Čekají vás nové a lepší začátky. Můžete udělat tlustou čáru za bolestivou minulostí, protože nadcházející období pro vás bude velmi inspirativní. Březen vám vlije do žil naději a spoustu pozitivní energie. Otevřete se znovuzrození vaší lásky, anebo úplně něčemu novému.

Karta: Láska

Ryby (21. února – 20. března)

Pro Ryby je tento měsíc měsícem lásky. Březen je pro tyto zrozence romantickým časem, kdy se rodí nové a hluboké emoce. Vaše tepající srdce je právě teď připravené na pravou lásku. Důvěřujte své intuici, odežeňte strach a otevřete se tomu, co přichází. Tentokrát to bude stát za to!

