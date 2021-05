Co krásná Lída Bárová viděla na kulhavém nacistickém zločinci Goebelsovi?

Lída Baarová byla ve 30. letech považována za jednu z nejkrásnějších žen světa

Foto: Profimedia

Lída Bárová svou krásou oslňovala z filmových pláten všechny muže bez výjimky, jelikož byla ve 30. letech považována za jednu z nejkrásnějších žen své doby. Jako filmová herečka žila během několika let v Československu, Německu a Itálii po druhé světové válce uvězněna a vyšetřována kvůli spolupráci. Byla totiž milenkou jednoho z nejvlivnějších nacistických vůdců: ministra propagandy Josepha Goebbelse.

Proč se Baarová, vlastním jménem Ludmila Babková, rozhodla právě pro tohoto malého kulhavého nacistu? To bylo sice záhadou, jak ale jeho velmi obsáhlé deníky ukázaly, Goebbelsovi neodolala žádná žena. Tak i krásná Lída Baarová skončila v náruči národního, ba přímo světového nepřítele!

„Jedovatý skřet“

Dr. Paul Joseph Goebbels byl jedním z největších propagandistů světových dějin, vášnivý milovník žen a oddaný společník Adolfa Hitlera. Jako jeden z nejvýše postavených v říši byl sice ženatý a měl žít „příkladným“ životem, ženy ho ale fascinovaly.

Josef Goebbels měl rovněž k ideálu árijské rasy daleko.Zdroj: Profimedia.CZ

A přestože nebyl žádný krasavec, byl u nich velice úspěšný. Rozhodně nevypadal jako typický vzor árijské rasy, ale každopádně byl velmi odlišný – vysloužil si přezdívku „jedovatý skřet“, která se velmi rychle ujala, a to i ve vládě. Měřil pouhých 165 cm, kulhal na jednu nohu, ale byl galantní, zábavný a sečtělý. Každou ženu uměl rozesmát. A hlavně: měl postavení.

30 tisíc stran milostných zápisů

O svých milostných avantýrách si Goebbels vedl podrobné záznamy. Jeho ložnicí prošly herečky, zpěvačky i známé tanečnice, jeho zvláštnímu šarmu, a hlavně postavení bylo velmi těžké odolat. Ke konci jeho života dosahovaly zápisky kolem 30 tisíc stran! A ano, byla v nich i Lída Baarová.

Zápisky byly velmi podrobné, hodnotily jeho milenky a Goebbels se v nich i vyznával z lásky, Nezapomenul ani na svoji manželku, s níž měli pět dětí. A právě Lída Baarová byla tou osudovou ženou, kvůli níž chtěl svou ženu opustit. Slepou a bezhlavou lásku ukončil páru samotný Adolf Hitler.

Život Magdy Goebbelsové připomíná antickou tragédii: Než aby její děti zažily plápolat rudou vlajku, raději je zabije.Zdroj: profimedia.cz

Lída Baarová byla vypovězena ze země a tento vztah poznamenal celý její následující život. Z milované a vyhledávané filmové hvězdy se stala zrádkyní, musela se „uklidit“ do exilu a později zemřela jako zapomenutá druhořadá herečka.

Okouzlení, naivita nebo lži?

Její životopis sepsal velmi podrobně Radek Žitný, jenž při jeho psaní zaznamenal mnohé objevy.

K seznámení Baarové s Goebbelsem došlo krátce po jejím přestěhování do nacistického Německa v roce 1936. Lída tehdy podepsala smlouvu s UFA, nejdůležitějším filmovým studiem v říši. A právě tam se díky jejímu vztahu s hercem Gustavem Frölichem setkala poprvé s nacistickým ministrem propagandy a pravou rukou Adolfa Hitlera, Josephem Goebbelsem. Románek začal.

Lída Baarová při jedné ze svých rolí… Filmových, nebo životních?Zdroj: Profimedia

Vztah mohl zůstat jen dočasným vzplanutím, ale Baarová Goebbelsovi naprosto učarovala a podlehl jejímu kouzlu. V dalších prohlášeních a pamětech Baarová sice tvrdila, že „se stala obětí jeho naivity a jednala naprosto apoliticky.“

Pro postavení vše

Pravdou ale je, že blízkost k německým mocenským kruhům jí osobně i profesionálně prospěla. Dokonce i Adolf Hitler, známý milovník filmů, požádal, aby se s ní osobně setkal, a dokonce jí nabídl německé občanství. Baarová byla navíc v tomto období ztotožňována s nacistickým režimem, což se jí později velice vymstilo.

"Dá se říci, že napjatá atmosféra kolem Baarové začala jeho vztahem s Goebbelsem od roku 1936 a jak se vztah vyvíjel, bylo evidentně toto politické napětí stále silnější," říká Radek Žitný. „Pokud si to uvědomila sama, dnes můžeme říci, že je to obtížné, ale je známo, že vztah byl tak intenzivní, že se z něj stal politický problém, který nakonec musel vyřešit sám Hitler.“

Hitlerovo NE

„Goebbels byl známý svými neustálými flirtováními a dobrodružstvími s mladými herečkami, ale jeho vztah s Baarovou tentokrát předčil očekávání jeho nejbližších. Ministr přišel představit Hitlerovi rezignaci s cílem odejít jako velvyslanec v Japonsku se svou milenkou a začít nový život. Vůdce se rozhodl zasáhnout a vyhnat českou herečku z Německa,“ vysvětluje Žitný.

„Goebbelsova manželka Magda zasáhla rozhodně a je také nutné si uvědomit, že to bylo právě v době podpisu Mnichovské smlouvy, kdy byla část Československa předána Německu. Hitler si v těchto rozhodujících okamžicích nemohl dovolit obejít se bez Josepha Goebbelsa, nejméně se v mezinárodním tisku objevila aféra jeho ministra propagandy s českou herečkou. Takže ji poslali zpět do České republiky.“

„Do ohně s ní!“

Roger Manwell v knize „Doctor Goebbels“ komentuje informace o posledních dnech života ministra propagandy Josepha Goebbelse.

„Když nastal čas na konci války, kdy cítil, že je vhodné spálit všechny jeho soukromé dokumenty, jeho asistent Von Oven si vzpomněl, že se ministr díval na sbírku starých fotografií. Najednou se u jedné zastavil a ukázal mladému muži portrét ženy. Podívejte, řekl, je to krásná žena. Von Oven se podíval na fotografii. Bylo to od Lídy Baarové. Goebbels několik okamžiků zíral na fotografii na tvář, pak fotografii zlomil rukama. Do ohně s ní řekl Goebbels.“

Zdroje:

https://espanol.radio.cz/lida-baarova-la-mujer-que-hizo-enloquecer-a-joseph-goebbels-8284264

https://es.noticias.yahoo.com/blogs/cuaderno-historias/cuando-joseph-goebbels-enloquecio-de-amor-por-una-joven-actriz-145212114.html

https://english.radio.cz/goebbels-baarova-more-just-a-german-czech-love-story-8579885