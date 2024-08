Externí autor 21. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Kdo by je neznal! Tihle „Brouci“ formovali hudební vkus a styl celé generace. Jenže čas neúprosně plyne. Se dvěma zesnulými členy a zbylými dvěma po osmdesátce jsou však The Beatles stále nejslavnější kapelou všech dob.

Od rozcuchaných idolů po stárnoucí rockové ikony. Cesta Beatles doslova odráží sám běh času a připomíná nám, jak je život rychlý a pomíjivý. Zatímco Paul McCartney a Ringo Starr vstoupili do podzimu života a je jim přes osmdesát, zbylí dva členové takové štěstí neměli.

McCartney a Starr ve zlatých letech

Když Beatles v 60. letech poprvé vtrhli na scénu, davy ječících fanoušků obklopovaly čtyři mladíky z Liverpoolu s chlapeckým vzhledem a drzým charismatem. O šest desetiletí později vypadají dva přeživší členové velmi odlišně. Paul McCartney, kdysi „roztomilý brouk“, má nyní v 82 letech stříbrné vlasy a brýle na čtení. Ringo Starr, šašek kapely, stále i v 84 letech ukazuje své typické znamení míru, i když také s plnou hlavou šedin. Jednoduše byste je dnes nepoznali.

I přes svůj věk oba muži zůstávají věrni hudbě a skládání. McCartney vydal před čtyřmi lety už své 18. sólové studiové album nazvané McCartney III. Když byl před lety dotázán na odchod do důchodu, v rozhovoru pro BBC pobaveně odpověděl: „Až budu opravdu starý, něco kolem osmdesátky. Pak to zvážím.“ Zvážil, a věrný svému slovu pokračuje v turné a nahrávání.

Také Ringo udržuje tempo, koncertuje se svou All-Starr Band a vydává sólová alba. „Jsem hudebník, nemusím odcházet do důchodu,“ řekl časopisu Rolling Stone. „Dokud můžu držet paličky, můžu hrát na bicí.“

Duchové Beatles

Zatímco polovina Beatles je stále s námi, druzí dva členové odešli příliš brzy. Šokující vražda Johna Lennona v roce 1980 ve věku pouhých 40 let připravila svět o jednoho z nejikoničtějších hudebníků a aktivistů. A smrt George Harrisona na rakovinu v roce 2001 ve věku 58 let byla další ranou pro fanoušky Beatles po celém světě. „Často na ně myslím. Zdá se mi o nich. Když jsme spolu psali písně, bylo to úžasné. Miloval jsem to,“ říká Paul McCartney.

Navzdory zubům času, které se podepsaly na zbývajících členech, zůstává hudba a kulturní význam Beatles stejně živý, jako kdykoliv předtím. Jejich písně se stále umisťují na vrcholu žebříčků a bodují i u mladé generace.

Dokument Get Back z roku 2021 vyvolal obrovský zájem o dění v kapele. Však i na ČSFD má snímek hodnocení přes 91 procent! „Vliv Beatles je tak hluboce vetkán do kultury, že je téměř nemožné neznat alespoň nějakou jejich skladbu. Jejich inovace v psaní písní a nahrávacích technikách stanovily šablonu pro dnešní rockovou hudbu,“ vysvětluje hudební kritik Alan Light.



Od čupřin po šediny

Ostrý kontrast mezi mladistvým obrazem Beatles a vzhledem McCartneye a Starra dnes může být pro dlouholeté fanoušky šokující. Pryč jsou ikonické účesy a obleky bez límečků. Místo nich jsou zde vrásčité tváře a řídnoucí vlasy mužů, kteří žili celé své životy na očích veřejnosti. „Byli jsme ti kluci, kteří nechtěli být šedesátníky. Teď je nám přes osmdesát a je to jako – jak se to stalo?“ nechal se slyšet McCartney v nedávném rozhovoru.

Oba však i přes svůj věk přijali nové technologie. Hudba Beatles se konečně dostala na streamovací platformy, McCartney dokonce experimentoval s virtuální realitou. Oba také pravidelně komunikují s fanoušky prostřednictvím sítě X a Instagramu. „Musíte jít s dobou,“ říká Starr. „Hudba je sice nadčasová, ale způsob, jakým ji lidé poslouchají, se mění. Chceme se ujistit, že Beatles jsou tu pro všechny, kteří nás i dnes objevují.“ Jejich dokonalé melodie totiž zůstávají věčně mladé.

