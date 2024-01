Odborníci, studující nejjižnější kontinent planety, již dlouho ví, že pod tlustou vrstvou ledu se nachází řada sladkovodních řek a jezer. Bylo však nemožné se k nim dostat. Až nyní, díky pokročilým vrtákům, odhalují jejich tajemství. Včetně hejna drobných různorožců.

Antarktida se na první pohled zdá pustá a klidná. Opak je ale pravdou. Ledové police, ležící na povrchu světadílu, se neustále pohybují. Směrem k oceánu je nesou skryté řeky. Ty patří mezi jedny z nejméně prozkoumaných částí naší planety.

Provrtat se 500 metrů širokým ledem není totiž vůbec jednoduché. Badatelé k tomu potřebují nejen hektolitry horké vody, ale také kvalitní nástroje. Zároveň musí odhadnout, kde se koryto nachází. „Při průzkumu satelitních snímků Rossova ledového šelfu jsem si všiml rýhy v ledu. Následné seismické měření potvrdilo, že pod našima nohama se opravdu line subledovcová řeka,” říká docent geofyzikální glaciologie v Antarctic Research Center v Te Herenga Waka Huw Horgan.

Svět pod ledem

Je asi 200 metrů široká a pod antarktickým ledovým šelfem vytvořila údolí, které se vine až k pobřeží. Zároveň vyhloubila stovky metrů vysokou jeskyni. Právě do ní se odborníci při svém průzkumu provrtali. To, co v ní spatřili, rozhodně nečekali.

Zdroj: Youtube

„Chvíli jsme si mysleli, že s kamerou není něco v pořádku. Když se obraz zaostřil, pochopili jsme, že ve vodě plavou asi 5 mm velcí živočichové,” vzpomíná Craig Stevens z Niwy. „Identifikovali jsme je jako různonožce (Amphipoda).”

Tito drobní tvorové se většinou vyskytují v přílivových zónách oceánů. Jsou aktivní v noci, kdy se živí mrtvými organismy, částicemi detritu nebo řasami. V současné době je známo více než 10 500 druhů amfipodů. Nejstarší z nich obývali naši planetu již před 350 miliony lety.

Ledová pustina?

„Tento objev můžeme považovat za velký úspěch. Znamená to, že se pod ledem vyskytuje důležitý ekosystém. Jaký konktrétně však odhalí až analýza vzorků,” přiznává Huw Horgan. Výskyt zvířat, jež jsou příbuzní humrům, krabům a roztočům, byl totiž zcela ojedinělý. V jiných vrtech pozorována nebyla.

Zdroj: Youtube

Posledním úkolem, který tým dokončil, bylo umístění speciálních přístrojů, informující o stavu ledu a vody. Zajímavostí je, že jen pět dní po jejich instalaci odborníci detekovali tsunami z erupce podmořské sopky Hunga Tonga-Hunga Ha'apai nedaleko Nového Zélandu. „Byl to krásný příklad toho, jak je svět propojený,” říká oceánograf.

Zdroje: www.scoop.co.nz, www.iflscience.com, www.phys.org