Tereza Malá 10. 1. 2024 9:42 clock 7 minut video

Nadýmání? Ne, díky! Kdo by jej měl rád? A právě proto spousta lidí zapomíná zařadit do jídelníčku takové lahůdky, jako jsou luštěniny, s čočkou v čele. Přitom kdybychom dodržovali triky našich babiček, luštěniny by nadýmat nemusely. Řekněme si tento trik.

Zapomeňte na obavy spojené s nadýmáním a objevte tajemství skvělé čočky na kyselo. Naše babičky měly pro tuto lahůdku skvělý trik, který vám rádi představíme. Luštěniny jsou nejen zdravé, ale s našimi radami se z nich stanou i oblíbená a chutná jídla. Na červenou čočku a její využití v kuchyni se podívejte zde na video: Zdroj: Youtube Proč luštěniny? Chcete-li zdravější stravování a zároveň šetřit penězi, luštěniny jsou tím pravým řešením. Bohaté na bílkoviny, vlákninu, železo a další živiny, jsou ideální náhradou masa. A co víc, jsou cenově dostupné a ekologičtější volbou ve srovnání s masem a dalšími potravinami. Luštěniny jsou známé pro svou schopnost způsobovat nadýmání. S několika triky však můžete tento nepříjemný jev minimalizovat. Důkladné proplachování a namáčení luštěnin před vařením odstraní oligosacharidy, zodpovědné za plynatost. Při vaření s přídavkem bylinek, jako jsou tymián, bobkový list nebo bazalka, dosáhnete nejen lepší stravitelnosti, ale také vylepšíte chuť. Volba loupaných luštěnin místo těch s lupínkou může rovněž snížit obsah nestravitelných sacharidů. close info Shutterstock zoom_in Luštěniny bychom měli zařazovat do jídelníčku častěji Co dělat, aby čočka nenadýmala? Vaření luštěnin není složité, ale je dobré dodržovat několik pravidel pro optimální výsledek. Prvním krokem je namáčení, které zkracuje dobu vaření a minimalizuje riziko nadýmání. U některých druhů, jako jsou červená čočka, zelená čočka nebo hrách, není namáčení nutné, stačí je pečlivě propláchnout. U ostatních luštěnin se však doporučuje namočení den předem nebo alespoň ráno před vařením. Během vaření je také vhodné přidat bylinky, jako jsou saturejka, tymián, majoránka nebo bazalka, pro lepší stravitelnost a chuť, jak jsme již řekli výše. close Magazín Jak středověká chudina přežívala kruté zimy? Kroniky vyprávějí strašlivé příběhy video Triky našich babiček Zapomeňte na komplikované recepty a vraťte se k tradičnímu jídlu, jímž je čočka na kyselo. Toto jednoduché, ale chutné jídlo je ideálním doplňkem postního období. Českou tradicí je jíst jí na Nový rok, aby se nás držely peníze. Jenže je to škoda – čočku bychom měli mít na našich stolech daleko častěji. Fáze vaření čočky sestává z dvou fází – první, kdy čočka vaří doměkka, a druhé, kdy se zahušťuje jíškou a dochucuje octem. Pokud chcete dosáhnout dokonalé čočky na kyselo, můžete využít následující rady. 1. Čočku namáčejte a proplachujte: Před samotným vařením nechte čočku namočenou alespoň 5 hodin ve studené vodě. Během této doby několikrát vyměňte vodu a propláchněte čočku sítkem pod tekoucí vodou. Tím se zbavíte části antinutričních látek a vlákniny. 2. Připravte měkkou vodu: Tvrdá voda může ovlivnit chuť a měkkost čočky. Zvažte použití měkčících metod, jako je přidání špetky jedlé sody do vody nebo převaření vody a odstranění minerálů, které by mohly ovlivnit chuť čočky. 3. Blanšírujte čočku: Po nasazení na vaření se voda rychle zabarví tmavým pigmentem ze slupek. Toto barvivo může ovlivnit vzhled a chuť čočky. Blanšírujte čočku tím, že ji krátce povaříte a poté zalijete studenou vodou. To pomůže odstranit nežádoucí látky a zachovat svěží barvu čočky. close info Shutterstock zoom_in Čočka není jen hnědá. Pusťte ji do kuchyně ve všech barvách. 4. Solte dvakrát: Luštěniny by se obecně neměly solit předem, ale malá špetka soli při vaření je na místě. Přidávejte sůl jemně do vody na vaření, aby odpovídala přirozené koncentraci soli uvnitř čočky. Finální dosolení proveďte až po změknutí čočky. 5. Nepřežeňte to s vodou: Množství vody je klíčové. Zajistěte, aby voda nepřesahovala hladinu čočky, zejména pokud vaříte čočku do salátu. Optimalizujte poměr čočky a vody na přibližně 1:2 pro dokonalé vstřebání vody. 6. Přiklopte hrnec a mírněte žár: Poklička na hrnci pomůže udržet páru, která je nezbytná pro změknutí čočky. Udržujte mírný plamen, abyste zabránili rychlému vypaření vody a zajistili rovnoměrné vaření. 7. Natřásejte, nemíchejte: Míchání čočky může poškodit její zrna. Raději kastrolem jemně potřásejte, abyste dosáhli rovnoměrného vaření. Vyhněte se přílišnému rušení čočky. 8. Věnujte pozornost jíšce: Pro čočku na kyselo je nezbytná jíška. Zvolte kvalitní tuk, jako je sádlo, a přidávejte již při přípravě čočky. Cibulová jíška může dodat unikátní chuť. Kvalita jíšky hraje roli v konečné chuti jídla. Sádlová jíška je ideální, následovaná máslovou nebo rostlinnou jíškou. Omezte použití cibulové jíšky, která vyžaduje více tuku. 9. Ochutnávejte a přizpůsobujte: Při vaření sledujte chod čočky a pravidelně ochutnávejte. Včas přerušte vaření a nebojte se přidat bylinky nebo zeleninu pro lepší chuť. S dodržováním těchto kroků si můžete vychutnat čočku bez obav z nadýmání. Experimentujte s různými druhy čočky a příchutí, a objevte nové možnosti tohoto výživného jídla. close Magazín Potraviny, které likviduji dnu. Tato běžná jídla rozpouštějí krystalky kyseliny močové v kloubech video Recept na čočku na kyselo Budete potřebovat 250 g drobné zelené čočky (odpovídá to zhruba 1 ne docela plnému obyčejnému hrnku), lžičku soli, 2 bobkové listy, případně čerstvý tymián, saturejku, majoránku nebo bazalku, 1 cibule, 20 g sádla, 10 g hladké mouky, 2-3 lžíce bílého vinného octa, špetku cukru. Čočku dobře přeberte, propláchněte pod studenou tekoucí vodou a nasypte do kastrolu. Zalijte třemi hrnky studené vody. Pod poklicí pomalu přiveďte k varu a 2 minuty vařte. Čočku poté sceďte, znovu zalijte 3 hrnky studené vody, osolte špetkou soli. Teď je moment, kdy byste měli přidat i bylinky. Znovu zakryjte poklicí a přiveďte k varu. Doba vaření různých druhů čočky se liší. U zelené čočky je to 25 až 30 minut, hnědo-zelená velkozrnná čočka se vaří déle, asi 45 až 50 minut. Čočku vařte zvolna, jen mírným pobubláváním a občas si potřeste. Před jejím dovařením oloupejte a nadrobno nakrájejte jednu cibuli a opečte ji na sádle, dokud není měkká a zlatavá. Pak ji zasypte moukou a další 2-3 minuty intenzivně míchejte, dokud nevznikne zlatavá jíška. Jíšku odstavte a případně doplňte vývarem tak, aby se z ní při následném vaření stala kompaktní kaše. Hotovou jíšku poté vmíchejte buď studenou do horké čočky anebo horkou do studené čočky. Na závěr čočku osolte a znovu povařte 20 až 30 minut i s jíškou, aby z ní zmizela moučná chuť. Nezapomeňte míchat. Provařenou omáčku dochuťte octem a dolaďte cukrem. Bokem si opečte další cibulku nebo slaninu na ozdobu. Jako příloha je vynikající vajíčko natvrdo nebo volské oko a kyselá okurka. Luštěniny jsou skvělým zdrojem živin, cenově dostupným a ekologicky šetrným. S námi objevte svět chutných a zdravých luštěninových pokrmů, a s našimi tipy a triky se vyhněte nepříjemnému nadýmání. Čočka na kyselo je dokonalým příkladem tradičního jídla, které si zamilují nejen vegetariáni. Nechejte se inspirovat a vraťte do své kuchyně kouzlo luštěnin. Zdroje: m.magazinplus.cz, www.prozeny.cz, www.skrblik.cz

Bylinky Čočka Jíška Kyselo Luštěnina Ocet Sádlo Sůl Vaření Větry

