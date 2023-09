By Torana (Wikipedia)License: CC BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33381521

Mají pravidelný kopulovitý tvar, jsou hladké a průhledné. To jsou 1000 let staré čočky Visby vyrobené z horského křišťálu. Nebyly by možná ničím zvláštní, kdyby nebyly tak dokonalé. Podobná sklíčka se totiž vyráběla až v 16. století.

Psal se rok 1999, kdy archeologové na švédském ostrově Gotland odhalili sérii vikinských hrobů z 11. a 12. století. Mimo obyčejného pohřebního vybavení bylo u nebožtíků uloženo něco, co by u tak starých pozůstatků nemělo, podle konvenční historie, co dělat. Křišťálové čočky.

Ve srovnání s moderními výrobky byly téměř dokonalé. „To je působivé, protože matematický výpočet pro určení tohoto tvaru v této době ještě neexistoval,” říká biologická antropoložka a archeoložka z New Brunswick v Kanadě Cindy Levesque. „Řemeslníci proto pravděpodobně pracovali metodou pokus-omyl. Pokud by se jejich postup zachoval a předával z generace na generaci, optika by se vyvíjela mnohem rychleji.”

Čočky Visby

Čočky z horského křišťálu jsou biasférické a jejich povrch vypadá jako zploštělá elipsa. Největší má 50 mm v průměru, tloušťku 30 mm a úhlové rozlišení 25–30 μm. Po sérii testů se ukázalo, že jsou tak kvalitní, jako kdyby byly vyrobeny na CNC strojích.

K čemu vlastně sloužily není jisté. Řada z nich je zasazená do stříbrných objímek, což napovídá, že byly použité jako šperky, přenosné lupy nebo pomáhaly při zakládání ohně či kauterizaci řezných ran, aby se zabránilo infekcím. Podle odborníků je možné, že se vikinští řemeslníci při jejich výrobě inspirovali tzv. čtecími kameny, jejichž vynález je připisovaný Abbásovi ibn Firnásovi z 9. století.

„Pár kusů mohli Seveřané získat během svých výprav za kořistí a ty se snažit napodobit. Nebo do Gotlandu přišel islámský či byzantský umělec, který technologii výroby už znal. Zároveň je možné, že zde žil nějaký vynálezce, jenž si vzal své tajemství výroby do hrobu. Je to záhada,” přiznává Levesque.

Vikinský dalekohled

Archeologické vykopávky totiž odhalily také kusy nedokončených kamenů a surovin, což napovídá, že na ostrově probíhala intenzivní výroba. Je možné, že se Vikingové, proslulí svou pokročilou námořní navigací, snažili o sestrojení dalekohledu?

„Pokud nenajdeme další artefakty tohoto typu, můžeme jen spekulovat. Vše ale naznačuje, že design eliptických čoček byl objevený mnohem dříve, než jsme si mysleli,” přiznává vědkyně.

