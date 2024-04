Externí autor 16. 4. 2024 clock 4 minuty gallery

Kdo by to byl řekl, že sympaťákovi Codymu z populárního sitcomu Krok za krokem už táhne na šedesátku? Seriál, který v devadesátých letech bavil celou rodinu, je dnes už kultovní. Synovec Franka Lamberta, Cody, byl známý hlavně pro svůj typický smích. Co dělá jeho představitel Sasha Mitchell dnes?

Již zmíněný Frank Lambert byl jednou z ústředních postav v oblíbeném sitcomu o životě jedné velké rodiny. Frank si vzal Carol a dohromady opečovávali hromadu dětí, které měli oba dva z předchozích vztahů. A aby toho nebylo málo, přidal se k tomu ještě dobrácký Frankův synovec Cody. Franka ztvárnil v té době již divákům moc dobře známý Patrick Duffy.

Patrick Duffy se proslavil už účinkováním v populárním americkém seriálu Dallas, který ve velkém sklízel úspěchy i v Československu. Zde ztvárnil postavu Bobbyho a před kamerou se objevil i jeho budoucí synovec z Kroku za krokem – Sasha Mitchell. Ten si zde zahrál nemanželského syna J.R. Ewinga, Jamese.

Těžko říct, jestli byl divácky úspěšnější Dallas, nebo Krok za krokem, ale popularitu hercům přinesly oba dva seriály. Mitchellovi ale určitě více „prospěla“ role vysmátého pohodáře Codyho. Tak trochu si vlastně ukradl celou show pro sebe, protože jeho postava byla nediskutovatelně nejoblíbenější z celého seriálu.

Spousta fanoušků seriálu si osvojila jeho hlášku „čééééče“ nebo „v žádném případě“. Ačkoliv na první dobrou postava Codyho mohla působit jako naivní a důvěřivý hlupák, Cody byl ve skutečnosti zkrátka jen dobrotivý kluk, který chtěl s každým vyjít dobře. Protože ho diváci milovali, drželi mu i palce, aby se mu podařilo získat srdce ledové královny Dany.

Vyhodili ho kvůli obvinění z napadení manželky

Jak to ale už mezi hercem a jeho rolí bývá, povětšinou spolu nemají nic společného. A tak většina diváků byla naprosto v šoku, když vyšlo na povrch, že v roce 1995 byl vyhozen ze seriálu kvůli obvinění z napadení manželky. S manželkou spolu byli od roku 1990, a když jeho žena u soudu o několik let později uvedla, že ji Mitchell napadl, televize neměla na výběr a ze seriálu ho vyškrtla. Takový skandál si nemohla dovolit.

Sympaťák Cody se u soudu s manželčiným obviněním absolutně neztotožňoval a o pár let později dokonce uvedl, že jeho žena byla v té době drogově závislá a svým chováním ohrožovala jejich společné děti. Proto tedy tenkrát musel zasáhnout. Celé to nakonec dopadlo tak, že Sasha Mitchell získal děti do své péče a jeho ex je směla vídat jen několikrát do roka, a to ještě pod dozorem. Škraloup mu ale i tak už zůstal.

K malému zahojení bolestné rány pro fanoušky došlo až na samém konci sedmé série, kde se tolik oblíbený Cody přeci jen na chvilku znovu objevil. I tak to ale pro někdejšího herce byl v podstatě kariérní konec, alespoň co se týká působení před kamerou. Sice hostoval v pár seriálech jako například JAG nebo Pohotovost, ale na jeho někdejší úspěchy už se mu navázat nepodařilo.

Je to veliká škoda, protože v době natáčení Kroku za krokem z něj byla hvězda první velikosti. Měl rád bojové sporty, a to až do té míry, že získal černý pásek v karate. Jeho záliba mu dokonce vynesla i roli v sérii Kickboxer, kdy v letech 1991 až 1994 převzal hlavní roli po Jean-Claude Van Dammovi.

Dnes se živí holýma rukama a nestydí se za to

V posilovně trávil spoustu času, a tak s příchodem sociálních sítí mohl jeho nabytou muskulaturu obdivovat skutečně každý. Málokdo by tedy dnes už v chodící hordě svalů poznal štíhlého chlapce ve vytahaném tričku.

Protože o hereckou kariéru přišel, musel si najít živobytí jinde. A že šel „od fochu“ skutečně na míle daleko. Dnes se totiž bratránek Cody živí jako dělník, přesněji svářeč. A ačkoliv by to pro mnohé jeho kolegy znamenalo úpadek, on je na své zaměstnání pyšný.

Zdroj: kinobox.cz, blesk.cz