By Iwalkbarefoot - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=154853369

Přehrada Confluence na řece Youghiogheny v americké Pensylvánii je populární rekreační oblastí. Lidé zde jezdí kempovat, rybařit, koupat se a plachtit. Málokterý z návštěvníků ale věděl, jaký poklad se skrývá pod hladinou. Odhalilo ho až dlouhotrvající sucho.

Potřeba zajištění vody, produkce elektrické energie nebo ochrany před povodněmi. To jsou hlavní důvody ke stavbě přehrad. I přestože tyto rozsáhlé vodní plochy vypadají klidně a mírumilovně, budování většiny z nich se neobejde bez emocí. Hlavním důvodem je vystěhování obyvatel a zatopení jejich domovů.

Jen v České republice je pod vodními hladinami přehrad ukryto přibližně 120 obcí. Odchod z nich byl pro většinu lidí traumatizující zkušeností, spojená se ztrátou kulturní identity, vytržení z kořenů a nutností přestěhovat se do nových bytů.

Podobný osud zažili také obyvatelé vesnice Somerfield v Pensylvánii, která byla osídlena v roce 1818. Ve třicátých letech minulého století bylo rozhodnuto, že údolí, obklopující obec, se stane součástí nového vodního díla. Dokončeno bylo v roce 1944.

Ještě předtím, než voda pohltila krajinu, byly domy srovnány se zemí. Jedna stavba však zničení jako zázrakem unikla. Jednalo se o most Great Crossing Bridge, spojující Somerset County a Fayette County.

Vynořený most

114 metrů dlouhý, 12 metrů vysoký a 9,1 metrů široký most z broušeného pískovce byl postaven již na počátku 19. století, poblíž brodu, který Evropané používali od cesty George Washingtona v roce 1753 do Fort LeBoeuf.

Jeho slavnostní otevření proběhlo 4. července 1818. Zajímavostí je, že se ho zúčastnil i tehdejší prezident a jeden z tzv. Otců zakladatelů Spojených států amerických, James Monroe.

Stavba přehrady naznačovala, že významná historická památka bude navždy ztracena. Letošní extrémní sucha ale způsobila pokles hladiny, díky čemuž se opět objevila na světle. Přilákala tak pozornost tisícovky lidí.

Návštěva mostu

„Možnost projít se po 200 let staré památce, která je běžně pod vodou, se naskytne jednou za život,” řekl jeden z návštěvníků Gerald O'Brien. Také další nadšenci nečekali a rychle se k přehradě vydali, aby si most prohlédli. „Jezdíme sem na výlety již patnáct let a nikdy jsme nic podobného nespatřili. Je to zážitek,” přiznal Jack Kemp s manželkou Gail.

Vláda ale zvědavce varuje, aby byli při vstupu na stavbu opatrní. „Byla několik desetiletí pod vodou, její statika je tak narušena,” řekl plukovník Nicholas Melin, velitel pittsburského distriktu. „Armádní sbor proto přístup omezí,” dodal.

Podle odborníků se hladina přehrady s příchodem podzimních dešťů během několika týdnů vrátí k normálu. Vzácný most a ruiny městečka tak opět obklopí voda.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.eu.dailyamerican.com, www.cbsnews.com