Tři muži hledali poklad: Našli daleko vzácnější věc. Vědci si s ní neví rady

Artefakt Coso.

Tři muži hledali poklad a našli něco mnohem vzácnějšího. Artefakt Coso. Věc, se kterou si vědci vůbec neví rady. Proč?

Artefakt Coso je známý také jako "artefakt mimo místo". Lajcky řečeno to znamená, že byl nalezen na místě, kam zjevně nepatří. Kam ale patří a odkud se vzal?

Tři muži hledali poklad: Našli daleko vzácnější věc

Pokud byl artefakt Coso skutečně nalezen mimo své místo, může to znamenat, že moderní technologie existovaly dávno předtím, než je moderní člověk vyvinul. V případě artefaktu Coso byl předmět nalezen uvnitř kamene či hroudy ztvrdlé hlíny.

Tento materiál byl datován na stáří 500 000 let. Artefakt objevil lovec hornin a geod Mike Mikesell spolu se svými dvěma spolupracovníky. Stalo se tak 13. února 1961. Právě v tento den lovila trojice v oblasti Olancha v Kalifornii geody, které by prodávala ve svém obchodě se suvenýry.

Když jednu z "geod" rozřízli, našli v ní válec z kovu a keramiky. Archeolog pak datoval materiál do doby před 500 000 lety. Šlo o tvrzenou hlínu, která obsahovala hřebík a podložku.

Datace artefaktu z Coso se opírá o předpoklad, že jde o geodu. To však vědci nakonec vyvrátili. Materiál, v němž byl Coso objeven, je totiž příliš měkký na to, aby to byla geoda. Chybí zde také charakteristické krystaly křemene, které se v krystalech utvářejících geody vyskytují.

Až rentgenový snímek ukázal, že předmět uvnitř, jež vědci považovali za hřebík a podložku, je ve skutečnosti kovový válec s předmětem podobným šroubu na jedné a s válečkem na straně druhé.

Vědci si s ní neví rady

Předmět uvnitř geody byl však identifikován pouze předběžně.

Skeptik z pacifického severozápadu Pierre Stromberg se o artefakt zajímal a rozhodl se jej dále prozkoumat. Protože nemohl použít artefakt z Coso jako referenční bod, použil fotografie a rentgenové snímky předmětu pořízené o desítky let dříve. Vedoucí teorie naznačovala, že se jedná o zapalovací svíčku, protože vykazovala mnoho stejných charakteristik.

Šroubovitý konec však představoval problém. Obrátil se na americkou organizaci Spark Plug Collectors of America. Tu požádal o případnou identifikaci. Obdržel zprávu, že předmět byl pozitivně identifikován jako zapalovací svíčka Champion z 20. let 20. století používaná v motorech Ford Model T nebo Model A. Muž neměl žádné pochybnosti. Další sběratelé zapalovacích svíček potvrdili, že artefakt Coso by skutečně mohla být zapalovací svíčka, které používáme a známe dnes.

Logické vysvětlení, jak se zapalovací svíčka mohla vyskytnout v době před 500 000 lety, však vědcům stále chybí.

