V mystických hlubinách u pobřeží francouzského města Marseille se skrývá útvar, který se vymyká času: tajemná jeskyně Cosquer. Jeskyni v roce 1985 objevil neohrožený potápěč Henri Cosquer. V jeskyni přitom našel archeologický zázrak.

Jeskyně, která byla pojmenována po svém objeviteli, je stále zahalena tajemstvím a je přístupná pouze 125 metrů dlouhým podvodním tunelem. Tento podmořský poklad, v němž se nachází ohromující množství prehistorického skalního umění, je svědectvím tvůrčího ducha našich dávných předků.

Přes 400 skalních maleb

V srdci jeskyně Cosquer mohou badatelé obdivovat více než 400 složitých uměleckých děl zdobících její stěny, které jsou živým pohledem do období paleolitu. Ožívají zde lidské postavy, zvířata a složité symboly, které jsou s pečlivostí vyryté do kamene. Tučňáci, koně, bizoni a nejrůznější mořští živočichové tančí po stěnách, zamrzlí v čase po tisíciletí. Jeskyně šeptá příběh dávných lidí, kteří se před 27 000 a 19 000 lety vydali do jejích hlubin v době, kdy byla hladina moře dramaticky nižší.

close info Zdroj: Cosquer Méditerranée, CC 2,0 zoom_in Malba v jeskyni Cosquer

Kopie jeskyně vznikla i nad vodou

Zatímco samotná jeskyně zůstává ponořená pod vodní hladinou, důmyslnost moderní techniky vynesla tento podmořský zázrak na povrch. Vstupte alespoň díky videu do Cosquer Méditerranée, průkopnické virtuální výstavy umístěné ve vile Méditerranée v Marseille. Tento pohlcující zážitek, připomínající směs muzejního kouzla a vzrušení v zábavním parku, provede návštěvníky replikou jeskynních divů:

Boj s časem

Cosquerova jeskyně, ohrožená stoupající hladinou moře, kterou zhoršují klimatické změny, je pro badatele závodem s časem. Vyškolení potápěči-archeologové pečlivě dokumentují jeskynní umění a zajišťují jeho zachování pro budoucí generace. Jejich úkolem je uchovat toto neocenitelné svědectví o dávné minulosti lidstva.

Jak jsme uvedli výše, jeskyni odhalil modernímu světu v roce 1985 potápěč Henri Cosquer. Nyní je vchod do jeskyně ponořen 37 metrů pod hladinou a naznačuje její paleolitický původ, kdy byla hladina moře nižší a vchod byl pravděpodobně nad vodou.

Jeskyně Cosquer se může pochlubit velkolepým souborem prehistorického umění. Přesné určení stáří těchto uměleckých děl je však pro badatele výzvou. Použité metody datování se nesjednotily na stejném stáří uměleckých děl, což mezi vědci vyvolalo diskuse o přesném časovém zařazení těchto výtvorů. Navzdory sporům o stáří jeskyně Cosquer zůstává plátnem, které nabízí pohled na umělecké projevy našich dávných předků.

Přístup do jeskyně je omezen

Umělecké poklady jeskyně jsou neocenitelné pro studium prehistorických kultur. Pojmenované artefakty v jeskyni, jako například "Vlys rukou" se zajímavými šablonami rukou, dodávají této ponořené svatyni na tajemnosti. Samotnou existenci jeskyně však ohrožuje postupující moře, což vyvolává obavy o zachování těchto vzácných uměleckých děl.

Právě proto je zde v současnosti omezení přístupu a jeskyni mohou zkoumat pouze zkušení potápěči a badatelé, kteří mají potřebná povolení. Omezený přístup podtrhuje význam této lokality a zajišťuje, že zůstane nedotčena náhodnými „návštěvníky“.

Přestože jeskyně Cosquer ještě není zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO, její kulturní a archeologický význam je nepopiratelný. Svědčí o lidské tvořivosti a vynalézavosti a nabízí lákavý pohled do dávné minulosti.

Zatímco skutečná jeskyně zůstává pod hladinou moře, její digitální dvojče zve návštěvníky, aby se vrátili v čase a stali se svědky uměleckého génia našich předků.

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/Cosquer_Cave, www.grotte-cosquer.com, www.smithsonianmag.com