Našla se loď, co zmizela v Bermudském trojúhelníku. Její konec byl strašný

Tereza Malá

Vrak bývalé nákladní lodi CAPITÁN LEONIDAS - IMO 5427057, která převážela pytlovaný cukr z brazilského Santosu, najel 7. dubna 1968 na mělčinu ve fjordech Messierského kanálu. Ilustrační foto

Foto: Gordon Leggett / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Loď SS Cotopaxi zmizela v roce 1925 a dlouhou dobu se objevovaly spekulace, že zmizela v bermudském trojúhelníku. Jenže se náhle po 95 letech objevila, když nákladní loď našli na dně oceánu asi 90 kilometrů od města St. Augustine na Floridě. Dnes se místo jejího nálezu jmenuje "vrak medvěda".

Cotopaxi byla parní nákladní loď, která vyplula 29. listopadu 1925 s nákladem uhlí na cestu z Charlestonu v Jižní Karolíně do Havany na Kubě. Jenže zmizela i s 32 lidmi na palubě. A nikdo o ní téměř sto let neslyšel. Její kurz měl vést přes bermudský trojúhelník, který je nechvalně proslulý nevysvětlitelným zmizením lodí, letadel a lidí.

Barnettův úspěch

Biolog a nezávislý badatel Michael Barnette se poprvé potápěl asi před 15 lety a již delší dobu se snaží vrak lodi identifikovat, stejně jako se mu to podařilo u bezpočtu vraků lodí a sestřelených letadel.

Na video o Cotopaxi se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

"V hloubi duše jsem věděl, že je to Cotopaxi, ale snažit se to dokázat je něco jiného. Nevěděli jsme to na 100 %, protože jsme neměli kouřící zbraň, neměli jsme zvon se jménem ani nic podobného," říká Barnette, který měl dlouhá léta podezření, že "vrak medvěda" je ztracená Cotopaxi. Svou hypotézu se mu podařilo potvrdit díky soudním záznamům, pojistným dokumentům a dalším informacím o lodi. Vypracoval spoustu archivních rešerší, měl plány lodi Cotopaxi a soudní záznamy příbuzných posádky, která při nehodě zahynula.

Když se pak s dalšími znalostmi vědci opět potopili k vraku, vše se s plány shodovalo – rozložení lodi, velikost kotlů i jejich umístění!

Proč loď Cotopaxi zmizela?

Podle Barnetta byly skutečnou příčinou zániku Cotopaxi nedbalost, špatná údržba a špatné počasí. Loď, která byla pod velkým finančním tlakem, pravděpodobně opustila přístav špatně vybavena na boj s tropickou bouří. Jak se ukázalo, loď nebyla v dobrém stavu, takže posádka nebyla schopna zlikvidovat vodu z nákladového prostoru, pokud by narazila na rozbouřené moře nebo špatné počasí. Cotopaxi a její posádka, které zasáhla monstrózní rychlá bouře poblíž mělkých vod Svatého Augustina, pravděpodobně zažily rychlý, ale strašlivý konec.

Jenže přesně to se stalo, když Cotopaxi narazila u pobřeží Floridy na tropickou bouři. Loď se pravděpodobně velmi rychle změnila ze špatné na katastrofální.

V této oblasti je navíc špatné počasí viníkem mnoha námořních katastrof, i proto je zde tolik vraků. V oblasti Bermudy - Florida Keys – Karibik je nejen spousta vraků, ale i frekventovaná lodní doprava a další nebezpečí, jako jsou korálové útesy, hurikány a podobně.

Zdroj: Youtube

Po sto letech byl tedy skutečně mýtus objasněn a všem strašidelným historkám a námořnickým pověstem je odzvoněno. Finální příběh je i poměrně ironický: desítky let hledaný vrak byl nalezen na místě, kterému rybáři a potápěči říkají Bear Wreck. Nikdo neměl ponětí o tom, že se jedná právě o Cotopaxi.

