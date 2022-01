Máte dobré nebo špatné Covid-19 neandrtálské geny?

Foto: Shutterstock.com

Někdo nechce slovo „kovid“ ani slyšet, jiného zajímá každičká informace, vše, co vědci objeví, aby pomohli vrátit život do normálu, ale i to, co návratu může bránit. K potlačení zákeřné viru, životu bez lockdownů a omezení můžou přispět i nedávné výzkumné projekty.