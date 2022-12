Na konci každého roku slýcháme nejrůznější predikce o tom, jaký bude následující rok. Jinak tomu není ani letos. Úspěšný britský věštec vyjevil předpověď na rok 2023. Zemi hrozí vesmírná katastrofa.

Pokud má britský věštec skutečně pravdu, máme se tedy na co těšit. Nebo se spíše čeho obávat.

Predikce budoucnosti, jak už to bývá, jsou více o tom zlém a obávaném, než o tom potěšujícím. Jinak tomu není ani v případě předpovědi na následující rok. Ba co víc, možná máme tak trochu na mále. S tím přišel úspěšný britský věštec a jasnovidec Craig Hamilton-Parker. Právě on odtajnil predikce, které nás v následujících 12 měsících čekají. Jestli se vyplní, na to si budeme muset počkat.

Ačkoliv jsou předpovědi věštců vždy trochu sázkou do loterie, jedno je jisté. Spousta z toho, co predikovali lidé jako Nostradamus či Baba Vanga, se skutečně stalo. Proto i další neklidné předpovědi zanechají v lidské mysli alespoň malé obavy. Každé mimořádné tvrzení navíc potřebuje mimořádné důkazy, které nemáme. A tak nám nezbývá čekat, co z toho se nakonec vyplní a jak přesný ve své predikci ten či onen jasnovidec byl.

Ani Craig Hamilton-Parker pro nás na následující rok nemá nic, z čeho bychom se mohli radovat. Celé planetě údajně hrozí stále častější světové konflikty, které budou vytvářet nejen nestabilitu mezi národy, ale také nejistotu mezi lidmi.

Lidem bude hrozit hladomor a potravin bude skutečně pomálu. To ale není všechno, čeká nás údajně i něco horšího.

Jeho poznatky zahrnují více světových konfliktů a nestabilitu mezi národy, celosvětový nedostatek potravin a kosmickou událost v naší sluneční soustavě, která by mohla způsobit problémy zde na Zemi.

Hamilton-Parker je známý tím, že koncem každého roku přichází s předpovědí na rok následující. Byl to on, kdo loni předpověděl, že britská královna Alžběta II. letos zemře. "Myslím, že se dožije svého platinového jubilea, které připadá na tento rok, ale myslím, že poté dojde k náhlému a rychlému zhoršení královnina zdravotního stavu." A jak je vidno, Hamilton-Parker se nemýlil.

Asi nejzávažnější předpovědí, kterou Craing-Hamilton pro následující rok predikoval, je jakási kosmická událost. K té má dojít v naší sluneční soustavě. Tato vesmírná katastrofa má být však natolik závažná, že může ohrozit náš život na Zemi. "Myslím, že roky 2023 a 2024 budou ještě velmi náročné, ale myslím, že to jsou poslední dva roky skutečně těžkých potíží, které uvidíme."

Doufejme, že i v tomto bude mít Craig-Hamilton nakonec pravdu.

